Jueves 23 de marzo, noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En redada contra el hurto de celulares en Armenia, la policía incautó más de 100 celulares en operativos que se cumplieron en el centro de la capital del Quindío, donde capturaron a 7 personas, cinco por orden judicial y 2 en flagrancia

El comandante de la policía del Quindío, Coronel Ricardo Suarez dijo que estas personas deberán responder por el delito de la receptación de equipos celulares, concierto para delinquir, y hurto, agregó que además decomisaron 4 computadores portátiles utilizados para alterar los sistemas y modificar las identificaciones de los móviles.

Según la investigación de la Sijin, la banda dedicada a este delito se hacía llamar “los del sótano” y operaban principalmente en la plazoleta de la quindianidad sector CAM ubicada entre las carreras 16 y 18 con calles 15 y 17.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el aeropuerto el Edén de Armenia, la policía Quindío capturó a una mujer de 33 años de edad acusada de los delitos de concierto para delinquir, tráfico porte o fabricación de estupefacientes y uso de menores de edad en comisión de delitos.

La dama fue detenida cuando llegaba a la terminal aérea quindiana proveniente de Panamá, según la investigación la capturada es requerida por el Juzgado Penal Municipal de Garantías No. 1 de Calarcá por los delitos antes mencionados y al parecer estaba fuera del país tratando de evitar a las autoridades.

Aunque fue dejado en libertad, la Sijín de la policía continua con la investigación de un hombre que fue denunciado por una menor de 17 años de edad de presunto abuso sexual y que había sido capturado en el barrio las acacias de Armenia cuando al parecer llevaba por la fuerza a la menor dentro de un automóvil

El comandante de la policía coronel Ricardo Suarez dijo que a pesar de que la menor de 17 años declaró que dentro del vehículo el hombre sindicado al parecer le toco las partes íntimas y ella como pudo saltó del vehículo, el juez determinó que la captura no fue en flagrancia y quedó en libertad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío hay 135 predios en extinción de dominio en manos de particulares, que podrían servir para restitución de tierras

La denuncia la hace Eisenhower Zapata, líder del Consejo Superior de Tierras de la Mesa Nacional de Víctimas quien sostiene que los predios se encuentran en Calarcá, Córdoba, Pijao, Buenavista, Armenia, Circasia, Montenegro y Quimbaya,

Según Zapata los predios en su momento tuvieron que ser entregados por la dirección de estupefacientes a la Unidad de Tierras o al Fondo de las Victimas, pero pasaron a la sociedad de activos especiales, desde donde según el denunciante se han dedicado a alquilar las fincas en extinción de dominio a ex militares y ex integrantes de las AUC, cuando deberían estar en manos de las víctimas.

Eisenhower agregó que es increíble que esto ocurra, en el Quindío donde hay alrededor de 40mil víctimas de las cuales 3 mil núcleos familiares reclaman tierras.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde secretaría de gobierno de Armenia sostienen que los módulos de ‘cacharro’ que no se están usando van a ser trasladados

Según la titular de esta dependencia Gloría García, tras un estudio técnico que se hizo al respecto se definió que, los módulos que ya fueron adjudicados y no se están usando en la actualidad, van a ser trasladados para la calle 16 tan pronto esta quede semi peatonal, lo que significa que el proceso no se ha dejado a un lado y por el contrario si se viene trabajando sobre el particular.

La funcionaria señaló que todo este proceso hace parte de la recuperación del espacio público que se viene desarrollando a paso lento, pero se está haciendo.

Por su parte veedores ciudadanos cuestionaron no solo que varios de esos módulos estén deteriorados sin ser usados sino que además denunciaron presuntos sobrecostos en el precio de los módulos que inicialmente fueron presupuestados en 9 millones de pesos y después fueron presentados por 12 millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un 100% de hacinamiento están las estaciones de policía en Armenia, las autoridades anunciaron que no dejaran de capturar delincuentes.

El comandante de la policía, coronel Ricardo Suarez señaló que actualmente hay 80 personas detenidas que están en los calabozos de la Sijín, en el CAI del barrio Santander y en otras inspecciones, señaló que a pesar de este hacinamiento no dejará de capturar de delincuentes.

El alto oficial espera que el Inpec comience el traslado de los detenidos a las diferentes cárceles porque hay riesgo de que se presenten amotinamientos y auto lesiones de los detenidos por la condición en la que están detenidos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Buenavista desde hace más de un año no se registran homicidios, sin embargo según el alcalde de la localidad Carlos Arturo Vergara preocupa son los suicidios, este año van 2 casos de campesinos que se quitaron la vida

El alcalde también llamó la atención porque a pesar de ser un municipio tan pequeño se ha incremento el consumo y la venta de estupefacientes donde los menores de edad son las principales víctimas de este flagelo.

En Armenia, se desperdicia el 30% del agua que consumen los ciudadanos así lo manifestó el gerente de empresas publicas Carlos Alberto Hurtado que señaló que aunque esta ciudad a nivel país es donde menos perdidas del vital líquido presenta reitero el llamado a la comunidad al uso racional del vital líquido

Agregó el gerente de EPA que otro flagelo que afecta las fuentes hídricas es la contaminación y la mala disposición de las basuras de los ciudadanos

Durante la conmemoración del día mundial del agua, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, anunció que la entidad tiene como meta la restauración de 560 hectáreas para la protección del medio ambiente y del recurso hídrico en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy 15 mil personas en Armenia estarán sin el servicio de agua por la instalación de una válvula de 10 pulgadas en el tanque de almacenamiento de Corbones, según la EPA los barrios afectados entre las 2 y las 6 de la tarde están ubicados al sur de la capital el Quindío, sectores comprendidos de los barrios Santander, la miranda, Miraflores, Sinaí, Colinas, Ciudad Dorada, La Grecia y todos alrededor.

Ya es oficial el municipio de Calarcá por autorización del concejo municipal se retiró del plan departamental de Aguas, así lo indicó el Ingeniero Alexander Muñoz Agudelo, Secretario de Planeación de la villa del cacique

El funcionario explicó que “el plan departamental de aguas tardó más de un año para entregar un informe en lo que tiene que ver con las inversiones que se ejecutaron hasta el momento en Calarcá, además que no hay ni una sola obra civil para el año 2017, solo hay diseños y diseños de obras decididas por el PDA no consultadas con la Administración de Calarcá”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La personería de Armenia sostiene que la crisis de la salud está pasando de vulnerar el derecho a la vida, al derecho al trabajo

Fue lo que dijo precisamente el personero encargado de esta capital Jorge Iván Villegas, quien lamentó todas las situaciones por las que deben pasar a diario los usuarios de la salud en busca de una atención digna, más aún cuando ante todo esto, no se ve el actuar de los organismos de socorro de ninguna manera, más aún cuando las entidades ni siquiera están pagando a los médicos sus salarios desde el mes de octubre del año anterior.

La Universidad del Quindío ya cuenta con especialización en pediatría, es la primera en esta materia en la región. Así lo dijo el decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la Uniquindío Jorge Enrique Gómez, que agregó que las inscripciones se iniciarán en el mes de mayo.

Comenzó a funcionar la unidad móvil de esterilización canina y felina, Zoounidad de Armenia, en el barrio jardín de la fachada 30 dueños de mascotas acudieron para aplicar además la vacuna antirrábica a perros y gatos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Calarcá comenzó la recolección de más de 6000 mil firmas con la que veedores ciudadanos buscarán impulsar una consulta popular en la villa del cacique con la que pretenden tratar de recuperar los servicios públicos que actualmente presta la empresa multipropósito.

270 millones de pesos destinarán la gobernación del Quindío para apoyar los proyectos de patrimonio cultural, recursos provenientes del impuesto al consumo IVA de la telefonía móvil

Hoy en Armenia se dará a conocer detalles de la Jornada Nacional en defensa del Arte que se realizará el 27 de marzo y que llevará a cabo el colectivo "Yo defiendo el arte" y cuyo propósito es llamar la atención sobre la importancia del arte y la cultura para el progreso de la sociedad.