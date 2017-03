Llamado a los tunjanos para la recuperación del Rio Jordán que se encuentra en pésimas condiciones

Muebles viejos, colchones, presencia de perros y basura, se pueden encontrar en el Río Jordán en Tunja. No basta con la cantidad de actividades de limpieza que allí se realizan porque cada vez se percibe que los taponamientos son más frecuentes. La preocupación de los vecinos radica en la temporada invernal que se percibe, y aunque las lluvias a la fecha no han sido torrenciales ni permanentes, ya se genera con urgencia una intervención no sólo por parte de las autoridades ambientales sino por cuenta de los vecinos de las inmediaciones. Las denuncias de los líderes ambientales va más allá de la exigencia a las entidades sino con sus propios vecinos

De acuerdo con el profesor Jesús Alfredo Pulido, líder ambiental de Tunja, las precipitaciones provocan que haya desbordamientos en los cauces del río y afectaciones en las viviendas aledañas, en ese sentido, las actividades de intervención deben ser una responsabilidad de todos los habitantes para que haya garantías para el recurso hídrico, en este caso, uno de los más importantes que cruza por la zona urbana de la capital boyacense.

Para contrarrestar los daños del río, se está haciendo una invitación para que el próximo sábado 1 de abril desde las 5 de la mañana en la Cra4B Con calle 5 se acerquen todos los tunjanos que quieran apoyar a la conservación del recurso hídrico para que participen de una jornada de limpieza completa del río.