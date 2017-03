Autoridades aún no confirman secuestro de esposos

El coronel Edgar Quiroga comandante de la Octava Brigada del Ejército aseguró que la investigación está a cargo del Gaula Militar, sin embargo aún no se puede tipificar como un secuestro, pues evaluando el contexto de la pareja no tendrían un perfil para ser secuestrados, además hay que tener en cuenta que, según lo ha dicho la familia el grupo que los capturó no tiene pretensiones económicas, y eso desestima la posibilidad de que sea un secuestro

Dijo el coronel que por ahora ningún grupo al margen de la ley se ha atribuido el secuestro públicamente, únicamente se conoce lo que ha dicho la familia.