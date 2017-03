Plan reglamento del INPEC tiene a los policías cuidando detenidos en vez de proteger a los ciudadanos

El coronel Gustavo Moreno comandante de la Policía Metropolitana de Pereira aseguró que ellos siguen realizando las capturas que tienen por órdenes judiciales y también las que son en flagrancia, sin embargo ahora esos detenidos están en la Sijin, en la UPPV, en la URI, en la estación de La Virginia, y en Dosquebradas porque no se pueden llevar a la cárcel al 40, dijo que aún no hay hacinamiento en estos sitios, sin embargo no son lugar para detenciones permanentes.

Plan Reglamento

Actualmente a la cárcel la 40 de Pereira no estaban ingresando si no personas con sentencia de condena, no sindicados esto debido al hacinamiento, sin embargo en las ultimas horas explicó Giovanny Méndez presidente del sindicato de trabadores del INPEC que las personas sindicadas con detención domiciliaria serán recibidas.

El líder sindical aseguró que esto se permitirá pues han visto la voluntad de los municipios por mejorar la situación de los internos y el hacinamiento.