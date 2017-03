Empresarios antioqueños piden inmovilizar los vehículos contaminantes

Con preocupación, el sector empresarial demandó del gobierno de Medellín que adopte medidas contundentes para mitigar el impacto por contaminación del aire, y exigió la inmovilización de los vehículos contaminantes en esta capital…

El director del Comité Intergremial de Antioquia, Nicolás Posada López, insistió en que no son suficientes las restricciones a la movilidad de los vehículos particulares y las recomendaciones a los ciudadanos porque cientos de personas las cumplen pero son muchos los que no las atienden y aun así no reciben las sanciones.-

“Hay vehículos que cada año están haciendo la revisión técnico mecánica y obviamente es más difícil poner agentes de tránsito exigiendo certificados pero ¿es lo que hay que hacer?”, cuestionó el director de la organización gremial de Antioquia.

Añadió que el comité Intergremial respeta y apoya las medidas del alcalde Federico Gutiérrez de limitar la circulación de vehículos de la alcaldía y otras instituciones, pero advirtió que se debe medir la efectividad de esas estrategias.

“Lo más fácil es que todo Medellín no se movilice en carro pero realmente ¿será efectiva en el tiempo va a ser real?”, preguntó el señor Posada López.

Por último, ratificó que para contrarrestar la contaminación del aire, deben existir planes preventivos y no cuando se presenta la emergencia, y para ello se necesita más inversión y un capital destinado solo para asuntos ambientales.