Presidente del Concejo pide aplazar controles políticos

Los aplazamientos, el no cumplimiento de los requisitos para efectuar los controles políticos en las fechas establecidas, conllevaron al planteamiento de la suspensión de estos ejercicios establecidos dentro de la norma.

Así lo dio a conocer, el Presidente de la corporación Nelson Ovalles, quien señalo que las condiciones no están dadas por ahora “presente una iniciativa en la corporación municipal donde le solicitaba a los Concejales, una prórroga para que los controles políticos se lleven a cabo a partir del mes de abril”.

El dirigente político, señalo, además que de aceptarse el planteamiento por parte de los concejales no habrán excusas para los funcionarios públicos “que digan que el cuestionario no está listo, que la fecha no les sirve, no habrá pretextos, por eso la prórroga para que hagan y preparen un informe de categoría de cara a la ciudad, esos son los argumentos que me llevan a solicitar esta iniciativa”.

La decisión genera reacciones encontradas entre los concejales, la determinación final se conocerá esta semana.