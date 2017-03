Suspenden permisos a contratistas para romper vías en Magangué, Bolívar

Por solicitud del alcalde municipal, Pedro Alí Alí, el secretario de Planeación, Aldo Bacci Hernández, convocó a una reunión extraordinaria a los representantes del Consorcio Abastecimiento Magangué, contratista, Findeter y a la firma interventora, Estudios Técnicos y Construcciones S.A.S., de la obra de ‘Optimización del Acueducto’ que se viene ejecutando en la cabecera municipal de Magangué.

Según Bacci Hernández, la preocupación del alcalde radica en la gran cantidad de quejas derivadas de inconformidades que ha manifestado la comunidad por el incumplimiento del contratista en arreglar las calles donde han venido colocando la tubería, las cuales han quedado un muy largo tiempo con las zanjas abiertas, cuando el compromiso es dejar las calles tal y como las encontraron y “algunas llevan más de 60 días destapadas y no se veía evidencia de que estas se quieran tapar” aseguró el funcionario.

A la reunión, realizada ayer en horas de la tarde, asistió además el gerente de Servimag, Jair Portela, y se llevó a cabo luego de una inspección realizada por el funcionario a las obras, en esta se definió que hasta tanto el contratista no presente un cronograma en el cual defina cuando va a reparar las calles que hoy se encuentran deterioradas como consecuencia de las obras, no se vuelven a expedir permisos para roturas de vías.

El funcionario agregó que la idea es que los contratistas aceleren las acciones para que la reparación de las calles no sea tan demorada, que se agilicen las pruebas de tubería y que las calles sean reparadas máximo en 45 días, además se definió establecer un cronograma especial para el sector del centro que no supere los 20 días para no causar traumatismos a los comerciantes.

Fueron pactados compromisos tales como reforzar la socialización del proyecto en las comunidades, minimizando riesgos de las obras ejecutadas en un cien por ciento, siempre teniendo un plan de choque.

Se hizo la sugerencia de analizar la posibilidad de implementar el método de topo para cursar de la tubería principal al otro extremo de la calle para evitar lo menos posible romper el pavimento existente.

Al igual se pactó una programación de actividades, para la I etapa se estableció que su entrega seria en un mes, la II etapa se llevaría tres meses y la III sería entregada en un lapso de seis meses, siempre manteniendo la limpieza de la obra.