Conductores se quejan por falta de señalización en el deprimido de la 94

Horas después de la apertura del paso deprimido de la calle 94 con Avenida NQS, en el norte de Bogotá, Caracol Radio habló con los conductores para conocer su experiencia transitando por el túnel.

“Falta señalización porque en los túneles no se sabe para dónde coger“, “parece que no fuera una obra nueva. El piso se ve como si fuera viejo y no tiene casi iluminación ni señales de tránsito“, manifestaron algunos conductores.

“Hay mucha congestión y no avisaron con tiempo que iban a hacer esos cierres y queda uno perdido en los cruces“. “Ya era hora porque esto se demoró mucho y ojalá tengan en cuenta a la hora de darle una licitación a alguien porque se pierde plata“, agregaron.

Según el IDU, en las próximas dos semanas se adelantarán trabajos adicionales en la zona, relacionados con señalización y espacio público.