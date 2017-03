Hombre denuncia que fue golpeado por policías por orinar en la calle

El caso ocurrió en el barrio Galán, localidad de Puente Aranda, donde un hombre, identificado como George Vargas, fue sorprendido orinando en un poste. Varios policías se le acercaron y él creyó que le iban a imponer un comparendo pedagógico pero lo que recibió fue una golpiza.

"Me esposaron, me metieron al CAI y me golpearon en la cara, puse una denuncia en la Fiscalía y en la Procuraduría, en Medicina Legal me dieron 20 días de incapacidad", contó el hombre golpeado.

Ante esto, el comandante de la Policía de la localidad de Puente Aranda, coronel Ángel Acosta, dijo "que este ciudadano tenga la plena seguridad que esto no se quedará así, la investigación arrojará las consecuencias".

El oficial agregó que están revisando las cámaras del CAI para observar qué pasó en el procedimiento policial.