Obras de valorización en Armenia fueron mal planificadas: concejal Luis Guillermo Agudelo

En Armenia no para la polémica por las obras financiadas por valorización, el alcalde anunció la suspensión de varias obras por falta de recursos, aunque insistió en que las 12 obras se ejecutarán solo que con más tiempo.

En rueda de prensa, el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez afirmó que el recaudo de la contribución por valorización no se ha comportado como se había presupuestado desde el año 2015, lo que no ha permitido alcanzar las metas por año y por lo que las obras del segundo paquete consistentes en varias avenidas de la ciudad se deben prolongar en el tiempo, ya que hay un déficit de 40.000 que no se tienen

Según la alcaldía, de los 64.550 predios que deben pagar valorización 27 mil ya cancelaron el 100% de la contribución, 14 mil se acogieron a planes de pago mensual o anual y aún faltan 23550 predios por pagar.

Ante esta situación, líderes gremiales se mostraron preocupados y cuestionaron que se hayan adjudicado todas las obras, aun sabiendo que no se estaba alcanzando el recaudo.

La ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia en declaraciones en varios medios locales defendió la valorización y sostuvo que el proyecto estuvo bien planificado técnica y financieramente.