‘Galleros’ protestan en Tunja exigiendo el derecho al trabajo

De acuerdo con los trabajadores ‘galleros’, están siendo perseguidos por cuenta de las autoridades, quienes no los dejan trabajar cumpliendo las normas animalistas.

En la protesta adelantada en la Plaza de Bolívar de Tunja, donde también llevaron a sus respectivos gallos, le pidieron al Congreso que no aprueben el proyecto de Ley para prohibir espectáculos que involucren animales, dentro de estos, las peleas de gallos.

Y es que la Ley 84 de 1989 en su sentencia 666 y la Ley 1774 van en contra de cualquier tipo de maltrato animal, y es bajo la cual actúan actualmente las autoridades para controlar y vigilar espectáculos con animales.

“Protestamos porque en el senado se está adelantando un decreto para echarnos abajo nuestro trabajo, que además genera otros empleos. Es una actividad realizada por tradición, no sabemos qué más hacer, y es una cadena en la que muchos se benefician: los que venden el avena y el maíz para alimentar los animales, por ejemplo, las empresas de transportes cada que hay alguna pelea, dentro de otros empleos que se generan”, señaló uno de los galleros a Caracol Radio.

Los manifestantes insisten que su trabajo es un a

Otro de los trabajadores de las galleras manifestó que “estos gallos genéticamente están hechos para pelear. Si no continuamos nuestra actividad, toda la cadena que se beneficia de las peleas, quedará sin sustento. Esta es una tradición de hace muchísimos años. No estamos en contra del buen trato a los animales, al contrario, pero lleguemos a un acuerdo para todos”.

Pero los animalistas no creen del todo en esos argumentos, y refutan que los ‘galleros’ se escuden en el derecho al trabajo para no cumplir la norma animalista, y que no busquen otro tipo de fuentes de ingreso para ellos y sus familias. Para los animalistas, ese no es un argumento válido, y no hay excusas.

“Ellos se escudan en eso pero nos da tristeza ese argumento porque ellos sí pueden buscar otras fuentes de trabajo, por ejemplo en el campo, donde están necesitando mano de obra”, señaló en Carolay Camargo, activista en defensa de los animales e integrante de la bancada animalista de Boyacá.

Agregó que “incluso esos trabajadores hablan de impuestos por el espectáculo con gallos, y hay que decir que eso no es cierto, ni siquiera los toros los pagan. Sobre lo que sí tal vez se quejan del pago de impuestos, es sobre lo que tiene que cancelar por el alcohol alrededor de esa práctica violenta con gallos”.

Camargo enfatizó que “ese tipo de eventos con animales, está mediado por violencia, por el consumo excesivo de bebidas embriagantes y apuestas alrededor de eso. Y la gente que frecuenta esos sitios, invierte el dinero de su trabajo en apuestas a costa del maltrato de seres sintientes, consideramos que no es justo, y lo dice la ley”.

Camargo agregó que la vicepresidenta de la bancada animalista trató de mediar con los galleros que adelantaron su protesta, pero esta indicó que fue imposible establecer un diálogo.

“Por eso les pedimos a las autoridades competentes, al mismo estado, que a estas personas que no ven otra salida económica distinta a la de lucrarse con los gallos de pelea, que les ayude a emplearse en otra cosa, que les enseñen nuevas oportunidades, que le es eduquen en esto”, señaló la activista.

Insistió en que la Policía Ambiental tiene una gran responsabilidad en la vigilancia, control y en hacer cumplir la norma animalista.

“Además, estas personas, discuten porque no los dejan trabajar, pero su forma de protestar es dejar a esos animales al sol. Eso es maltrato animal de acuerdo a la ley 1774, ya que en Tunja no se tienen estos espectáculos como tradición, lo cual viola la sentencia 666 de la ley 84 de 1989. Sin mencionar que estos espectáculos traen violencia, ya que solo está rodeado de alcohol y apuestas, invitamos a la conciencia animal de los galleros”, concluyó la integrante de la bancada animalista del departamento.