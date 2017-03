Otro mes se retrasará el inicio de la modernización del Aeromatecaña

Nuevamente se aplazó la firma del inicio de obra de la modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña con la firma CSS Constructores y hasta un mes más estará sin iniciar el proceso.

Recordemos que el viernes anterior había vencido el plazo para la firma del contrato de modernización entre el Aeropuerto Matecaña y CSS Constructores S.A.

Con el apoyo de la junta directiva de la terminal aérea, se decidió prorrogar esperando seguir obteniendo respuestas de los más de 25 oficios enviados a diferentes personas y entes de control, que aún no se han recibido.

Pero además para darle tiempo a la apelación de CSS ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca por el embargo de sus cuentas pertenecientes a la Ruta del Sol II, contrato liquidado por la Agencia Nacional de Infraestructura.

"El viernes que nos reunimos con los representantes de CSS en el Aeropuerto, pudimos manifestarles de nuevo nuestras inquietudes con respecto al auto del Tribunal sobre el embargo de algunas de sus cuentas. Ellos nos dicen que lo embargado corresponde al contrato de la Ruta del Sol y el auto manifiesta que esas cuentas responderán todo lo concerniente a demandas y reclamaciones sobre el contrato cuestionado en el que participaron junto a Odebretch. Insisten en que siguen siendo la empresa adjudicada y que cumplen con todos los requisitos, sin embargo prorrogamos hasta un mes más la firma del contrato", Explicó Mauro Correa.

Dijo el gerente que no hay impedimentos legales para no firmar y las respuestas obtenidas hasta ahora no han señalado una inhabilidad vigente contra CSS Constructores.