Sin baños y sin sol permanecen mil presos en calabozos de paso en Medellín

Cerca de mil personas llevan hasta más de un mes en calabozos de estaciones de policía, el búnker de la Fiscalía y palacios de justicias en el Valle de Aburrá, ante la imposibilidad de trasladarlos a las cárceles, por el cierre de ingresos ordenado por el sindicato del Inpec.

Carlos Contreras, coordinador de la corporación Construyendo nuevos y mejores caminos, esos espacios no cuentan ni con servicios sanitarios para atender a esta población, no les puede brindar ni una hora de sol, ni pueden recibir visitas de sus familiares, debido a que se trata de sitios de tránsito y no de instancia para su detención definitiva.

“Ya la cifra se acerca a mil personas, el último dato advierte que la suma de lo que están en las inspecciones, en el búnker y en los calabozos de la Alpujarra están en mil personas y muchos de esos ya pasaron de meses de estar en esas condiciones”, aseveró el señor contreras.

Esta preocupación la comparte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, quien calificó como crítica la situación carcelaria en el país, y reiteró la exigencia de mayor compromiso del gobierno nacional en crear infraestructura de calidad para los detenidos, procesados y condenados.

“Hay unas problemáticas graves, lo hemos hablado con el gobierno nacional, a hoy encontramos un caos completo en Medellín. Por ejemplo, en las estaciones tenemos más de 800 personas detenidas, perdimos operatividad, tenemos más de 150 policías dedicado a cuidar para que no se nos vuelen estos tipos; el bunker de la fiscalía tiene 75 y necesitamos todo el apoyo del orden nacional”, manifestó el alcalde de Medellín.

A pesar de la crisis, el mandatario local cuestionó la propuesta de una ley de jubileo que permitiría rebajas de penas de los reclusos y generaría la salida de por lo menos 70 mil presos en Colombia.