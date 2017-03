Polémica por distinción de la Asamblea de Antioquia al exprocurador Alejandro Ordóñez

Polémica causó la decisión de la Asamblea de Antioquia de condecorar al exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado con el título Hijo adoptivo de Antioquia y la Orden de la Antioqueñidad, como reconocimiento al trabajo hecho por el departamento y Colombia.

El diputado Jorge Gómez, del Polo Democrático, lamentó el reconocimiento, al considerar que no cuenta con los valores que debe tener un ciudadano ejemplar.

“El personaje no se lo merece, uno homenajea a personajes que sean ejemplos de virtudes con los ciudadanos, pero yo no le veo las virtudes al señor Alejandro Ordóñez, en Medellín estuvo en contra de la clínica de la mujer y en la procuraduría se hizo reelegir de manera fraudulenta, en la procuraduría persiguió a todos los adversarios políticos con las herramientas de la procuraduría, no vio los escándalos de corrupción que había en el país”, conceptuó el diputado de la oposición.

La distinción, que fue aprobada el 8 de marzo, será entregada en el recinto de la Asamblea de Antioquia, el próximo viernes, 24 de marzo. Hecho que además fue rechazado a través de redes sociales con el HT #NoAMiNombre.