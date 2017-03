El picó casero genera más daño que el picó comercial: alcalde de Carta

Frente a las intervenciones de la Policía en el marco del nuevo código, que ya han dejado dos muertos cuando se pretenden apagar picós caseros, el alcalde Manolo Duque se mostró preocupado. Según Duque, "es un tema cultural, y la gente lo malversa, porque creen que por ser cartageneros y estar en su casa, la Policía no puede llegar a apagarlos, y eso estpa generando problemas".

El alcalde advirtió que "este tema de intolerancia no puede seguir, lo del fin de semana en Henequén es lamentable y ya con la comandancia de policía estamos diseñando estrategias más amables a la hora de desarrollar estos procedimientos porque no podemos seguir matándonos entre nosotros mismos".

Durante el fin de semana, una patrulla de la policía atendió el llamado de unos ciudadanos para que se apagara un picó que sonaba a altas horas de la noche. La patrulla fue recibida a piedras y puñal, y según la Policía, eso generó que se abriera fuego y resultó muerto un hombre y heridos otros tres, incluyendo un uniformado.

Duque señaló que "no se trata de suspender los picós, es parte de nuestra naturaleza y hay que saber dosificarlo. Cuando sean espectáculos públicos, por ejemplo los picós en la plaza de toros, actuamos con operativos como llevarnos las motos, independientemente de que el dueño esté bailando si son más de 11:00 PM esa moto no puede estar, pero las casas no piden permiso para poner sus picós, y es allí donde se está viendo el daño".