Poco nos importa si no le gusta al párroco de La Popa, tenemos que cuidar a la gente: alcalde de Cartagena

Apenas días después que fuera informado el grave estado en el que se encuentra la legendaria roca conocida como 'Salto del Cabrón' en el Cerro de La Popa, el alcalde de Cartagena volvió a referirse al cierre de este atractivo turístico para prevenir un desastre. Según el mandatario, las medidas de prohibir vehículos y el monitoreo del salto del Cabrón son de ionmediato cumplimiento, así los sacerdotes del convento La Popa no estén de acuerdo.

"No podemos ser alarmistas, tenemos que saber la realidad del asunto y no puede ser por percepcción, así que por eso está el monitoreo. Mientras tanto hay que tomar medidas y si le gusta al párroco o no poco nos importa, nosotros tenemos que salvaguardar la vida de los cartageneros y los especialistas nos dicen que la mejor decisión era cerrar el cerro", dijo Duque.

El decreto de cierre como tal se firmará próximamente y permitirá apropiar recursos para la investigación de especialistas, inicialmente de la Universidad de Cartagena. "Estamos muy preocupados por lo que pueda pasar, el tema clave aquí es la lluvia, pues si empieza a llover el riesgo es mayor. No queremos generar falsas alarmas pero hay que tomar precauciones", puntualizó el alcalde.