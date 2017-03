Regulado y unificado el horario de rumba en Soacha

El decreto que ya está vigente busca solucionar los problemas derivados del consumo excesivo de licor a altas horas de lo noche así como regular en un mismo horario el cese de las actividades de “rumba”, esto para facilidad a las autoridades el manejo de esta situación a lo largo y ancho del municipio.

Bares, clubes sociales y discotecas funcionarán de domingo a jueves de 10:00 a.m. hasta 11:59 p.m.; viernes, sábado y víspera de festivo estarán abiertos de 5:00 p.m. a 2:00 a.m. Para billares, canchas de bolo y tejo, juegos electrónicos o de azar aplicará de 10:00 a.m. a 11:59 p.m.

Además, se prohíbe la venta de licores en establecimientos como licoreras y estancos desde las 11.59 pm hasta las 10:00 am del otro día.

Frente a este medida se manifestó el Alcalde del municipio de Soacha, Eleazar González: “esta unificación de horarios se contrapone a lo que existía antes en donde horarios dispersos degeneraban el comportamiento del ser humano y ponían en grave riesgo el desplazamiento del personal entre un bar y otro”. Haciendo referencia al peligro que significa para un ciudadano desplazarse bajo el efecto de sustancias entre diferentes establecimientos comerciales.

Por otro lado, total apoyo recibió por parte del Concejo Municipal en cabeza del presidente de esa corporación, Giovanny Ramírez quien manifestó que “tener establecido un mismo horario en todo el territorio permitirá que la policía pueda atender de manera más ágil la movilización del personal que sale de los bares”.

En lo corrido del año, hasta el mes de febrero se registraron 23 homicidios en el municipio de Soacha, en el 2015 se registraron 162 de estos eventos y con gran preocupación en 2016 la cifra se aumentó a 186 casos. Si bien esto no debe estar ligado exclusivamente al hecho del consumo de licor o entornos de discotecas y bares, la problemática si tiene gran incidencia con estas situaciones.