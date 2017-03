Martes 21 de marzo, noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tres muertos en accidentes de tránsito es el saldo del puente festivo en las vías del Quindío

Inicialmente en la vía entre Armenia y La Tebaida murió David Fernando Gutiérrez Rojas, de 24 años de edad, luego de caer de su moto tras arrollar a José Leover Potes Bergaño de 61 años, quien aunque alcanzó a ser llevado con vida a un centro médico, minutos después falleció.

El otro incidente se registró en el sector de la Y en la vía entre Calarcá y el corregimiento de Barcelona, allí perdió la vida un ciclista identificado como Julián Andrés Gómez Osorio al ser arrollado, tras tratar de pasar un tracto-camión por la derecha.

56 comparendos de tránsito y 29 vehículos inmovilizados es el balance que entregó la policía de tránsito sobre el comportamiento de los conductores en las vías del Quindío, según las autoridades por las vías del departamento se movilizaron 50 mil vehículos durante el puente festivo.

Las autoridades investigan móviles y autores del asesinato de una mujer en el barrio La Adiela de Armenia

El comandante de la policía en el Quindío, coronel Ricardo Suarez dijo que se trabaja para esclarecer el crimen de Beatriz Eugenia Henao León de 40 años de edad, quien fue asesinada con arma de fuego el fin de semana en el barrio La Adiela, por hombres que se le acercaron y la atacaron sin aparente razón alguna. Mientras la víctima departía a las afueras de a casa de su mamá.

El uniformado señaló que no son claras las razones de este crimen, por eso las investigaciones del caso... de la víctima se supo que laboraba en el diario La Crónica del Quindío en el área de suscripciones.

En la Tebaida fue asesinado con arma de fuego un habitante de la calle se trata de Javier Armando Garcés Benítez de 23 años de edad, quien perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego por razones que son materia de investigación... según se conoció la víctima era oriunda del departamento del Chocó y había ya purgado ya una condena por hurto.

En el barrio La Nueva Libertad de Armenia fue asesinado con arma de fuego Andrés Felipe Peña de 29 años de edad, se desconocen móviles y autores de este homicidio.

En Armenia no para la polémica por las obras financiadas por valorización, el alcalde anunció la suspensión de varias obras por falta de recursos, aunque insistió en que las 12 obras se ejecutarán solo que con más tiempo.

En rueda de prensa, el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez afirmó que el recaudo de la contribución por valorización no se ha comportado como se había presupuestado desde el año 2015, lo que no ha permitido alcanzar las metas por año y por lo que las obras del segundo paquete consistentes en varias avenidas de la ciudad se deben prolongar en el tiempo, ya que hay un déficit de 40.000 que no se tienen

Según la alcaldía, de los 64.550 predios que deben pagar valorización 27 mil ya cancelaron el 100% de la contribución, 14 mil se acogieron a planes de pago mensual o anual y aún faltan 23550 predios por pagar.

Ante esta situación, líderes gremiales se mostraron preocupados y cuestionaron que se hayan adjudicado todas las obras, aun sabiendo que no se estaba alcanzando el recaudo.

La ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia en declaraciones en varios medios locales defendió la valorización y sostuvo que el proyecto estuvo bien planificado técnica y financieramente.

En el noticiero nacional Noticias Uno, el fin de semana nuevamente fue noticia la empresa Multipropósito de Calarcá, esto debido a sus malos manejos administrativos de la anterior junta directiva por la forma de utilizar los recursos para la planta de tratamiento de agua residuales.

El medio nacional intentó entrevistar al ingeniero Jorge Arturo Sanabria pero no accedió y cerró la puerta de su oficina, mientras que el interventor del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales Milton Moreno Lemus trató de apagar la cámara de uno de los reporteros del noticiero argumentando razones jurídicas para no dar declaraciones

Veedores ciudadanos de Calarcá, manifestaron que con recursos de este proyecto se han realizado compras de mercado y hasta pago de noches de amor en residencias, como lo evidenciaron varios documentos que presento noticias Uno.

Por esta y otras razones es que en ese municipio de se buscará realizar una consulta popular para tratar recuperar los servicios públicos para Calarcá.

330 Millones de pesos invertirá la alcaldía de la capital del Quindío en la primera fase del proyecto Me voy en bici en Armenia, que consiste que la segregación de 7 kilómetros de carril de ciclo ruta, en la carrera 14 en ambos costados, carrera 15 y la carrera 18 desde el sector de tres esquinas pasando por el Malecón de la Secreta hasta llegar al Sena Galán.

La Junta Directiva de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, ordenó a la gerencia de la entidad incluir en los estados financieros de 2016 los $37.000 millones que estaban pendientes de los estados financieros de 2015 y que en su momento no fueron reportados a la Contaduría General de la República.

Clubes sociales del Quindío insisten en la necesidad de donar sangre constantemente esto ante el desabastecimiento que evidencian los bancos de sangre de este departamento, en donde se necesitan a diario 20 unidades de sangre y que no se alcanzan debido a la falta de conciencia en donar este tipo de líquidos. El llamado puntualmente es a quienes son RH O+, pues es la sangre que más se necesita en caso de cualquier emergencia.

Un desacato interpuesto por la Personería de Pijao en el Quindío ordena dos días de arresto y multa de dos salarios mínimos legales vigente para la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera...

Según lo explicó el personero del municipio de Pijao en el Quindío Albert Yased Quintero, la acción judicial se inició, como consecuencia del incumplimiento al fallo de una tutela interpuesta en junio del año pasado que reclamaba el pago de los subsidios de vivienda a 11 familias, quienes aún no han recibido las casas de manera oficial, pese a la promesa de tener vivienda propia.

Según el personero, las familias involucradas en esta situación decidieron tomarse las casas, mientras les entregan los subsidios y las casas de manera oficial.

En el Quindío, la policía desarticuló una banda de ocho mujeres dedicada a la extorsión

El ex gerente del hospital san juan de Dios de Armenia le solicitó al fiscal general de la nación que cambio el fiscal que está a cargo de la investigación en su contra por la utilización de medicamentos al parecer con fines electorales

Cabe recordar que por este caso fueron capturados dos ex funcionarios del hospital que en sus declaraciones señalaron al ex gerente de ser el encargado de desviar los medicamentos hacia otros fines

El ex gerente argumento que el fiscal 14 que lleva el caso Jorge Eduardo García tiene al parecer problemas mentales que según Jairo López no permite desarrollar la investigación.

Hay preocupación en el municipio de Calarcá, porque a la zona rural de esa localidad llegarán 120 indígenas de la comunidad Embera Chamí, los aborígenes se establecerán en la finca la coqueta del corregimiento de la Virginia, como parte de un proceso de restitución de tierras, las autoridades solicitaron apoyo dl gobierno departamental para poder brindar atención a esta población.

26millones de pesos entregó la gobernación del Quindío a los más destacados deportistas del departamento como parte del programa de incentivos del gobierno seccional.

En deportes, El bicicrosista quindiano Juan Camilo Galvis Ballén se coronó campeón en la Tercera Válida Nacional de BMX, que se llevó a cabo en Barrancabermeja (Santander) en la categoría 12 años experto.

En Deportes, en la liga femenina Águila, las chicas del Deportes Quindío enfrentarán a las 4 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia al Cortulua.

Mientras que en el Torneo Águila de la B, el Deportes Quindío se medirá ante Fortaleza a las 7 de la noche en el estadio Centenario de Armenia.