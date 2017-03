"No veo que hay ningún peligro en que el turista venga a conocer el templo": Parroco Popa

El padre José Beltrán, párroco del convento en la cima del Cerro de la Popa considera que hay que tomar medidas frente a la amenaza de derrumbe en una parte de la colina pero no restringir del todo la llegada de turistas y visitantes.

“Lo que se puede es aislar un poco el lugar, la esquina del convento, la parte que está en el Salto de El Cabrón, es la que está un poco agrietada, lo mismo que la paredes, pero solamente la esquina, por lo tanto pues yo no veo que hay ningún peligro en que el turista venga a conocer el templo.”

El prelado asegura que en la vía de acceso, los miradores y la iglesia no hay peligro de deslizamientos o derrumbes, zonas que son visitadas por los turistas y cartageneros.

“El patio central no presenta ningún riesgo ni seguramente lo va a tener de manera que yo no veo la necesidad de tomar esas medidas tan estrictas porque no veo yo que hay ese peligro.”

El padre sí reconoce que un balcón mirador del monasterio que da hacia el llamado salto del Cabrón si debe permanecer restringido pero no todo el convento.

El padre José Bertrán también confirmó que la última vez que se hizo mantenimiento y reforzamiento a la zona de roca fue hace cerca de diez años y que hace dos años reportó a las autoridades que comenzó a ceder una parte del salto del Cabrón.