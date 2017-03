"Aún no se decide venta de acciones": Laura Rodríguez, gerente del Acueducto

Laura Isabel Rodríguez Cardozo, gerente del Acueducto de Bucaramanga, aseguró que con el ahorro de $7600 millones representado en la prebendas a las cuales renunciaron los trabajadores de la compañía, empieza a verse la luz, al final del túnel.

La señora Rodríguez Cardozo informó que al final de este año quedará algo en caja, es decir por primera vez en mucho tiempo, los números del balance de la empresa no culminarán en rojo.

En el Personaje de la Semana, la ingeniera explicó que el objetivo es seguir manejando de forma responsable el plan de inversiones y reitera que "se acabaron los tiempos en que la contratación se hacía pensando en intereses distintos a los técnicos".

Frente a la posible venta de las acciones readquridas, un anuncio que despertó una encendida polémica, dijo que no se sabe cuánto valen; incluso explicó que no ese asunto no está en el orden del día de la junta de accionistas que se reúne el próximo 31 de marzo.

La gerente del Acueducto detalló cuándo estará terminado el proyecto del embalse del río Tona que efectúa la empresa Conalvías y revela en que va el conflicto suscitado por la parálisis de las obras de la planta de tratamiento de Angelinos.

La responsable del Acueducto también declaró que no se ha pensado en un recorte de personal; pidió compromiso a los trabajadores y especifica cuál es su relación con Carlos Alberto Gómez, su exjefe en la Empresa Electrificadora de Santander, Essa EPM.

Escuche el audio del Personaje de la Semana.