Concejo de Cartagena exige mayor socialización del nuevo código de Policía

Con el objetivo de que la ciudadanía cartagenera conozca los alcances del Código de Policía, aprobado el año anterior por el Congreso e implementado a partir del pasado 30 de enero, el presidente del Concejo de Cartagena, Lewis Montero Polo, apoyado unánimemente por los demás concejales, instó al alcalde, Manuel Vicente Duque, a iniciar una socialización en todos los barrios de la ciudad de esta normativa.



Montero Polo, durante su intervención, donde el secretario del Interior del Distrito, Fernando Niño y delegados de la Policía de Bolívar mostraron los alcances de la aplicación del mismo, recalcó que la mayoría de los cartageneros no conocen los alcances de esta herramienta que cambió las sanciones del antiguo código.



“Aunque no está hecho a la semejanza de nuestras costumbres, los cartageneros debemos acatar la ley, y por eso debemos conocerla. Deben hacerse campañas para generar un cambio positivo en nuestra sociedad”, dijo Montero Polo.



El presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1801 de julio de 2016, y desde el 30 de enero del presente año entró a regir un nuevo Código de Policía, cuyo objetivo principal es mejorar la convivencia ciudadana, bajar los índices de pandillismo, riñas entre vecinos, violencia, al tiempo que combate delitos como hurto de celulares y la invasión del espacio público.



En cumplimiento a la iniciativa del Honorable Concejo Distrital de Cartagena varios funcionarios asistieron a la plenaria dando a conocer lo adelantado en la aplicación del nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana. El debate contó con la presencia del comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Brigadier General, Luis Humberto Poveda Zapata; el secretario de Interior, Fernando Niño; los inspectores de Policía: Amelia Jaspe Prens, Javier Cabrera De León, Alfonso Ramos De León, Omar Gutiérrez Luna, miembros del Semillero de Políticas Públicas, Participación y Desarrollo y estudiantes Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena.



“Estamos trabajando en la socialización”: Niño



Fernando Niño, Secretario de Interior del Distrito intervino en la plenaria diciendo que si se ha hecho la respectiva socialización en materia de convivencia ciudadana del Código de Policía.



“La medida correctiva consiste en la participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia, que será desarrollada por la Secretaría de Interior y Convivencia Ciudadana”, dijo el funcionario.



Agregó que además se han repartido más de 1.600 cartillas alusivas al Código de Policía en comunidades y algunas instituciones educativas. Agregó que ésta socialización continuará en la anualidad porque es claro que todos deben conocer a qué tipo de sanciones se enfrentan con la nueva herramienta.

El Secretario también aclara que en el Art. 21 se establece la posibilidad de que todo procedimiento policivo sea grabado a través de cualquier medio tecnológico, igualmente especificó las situaciones en las que es posible el ingreso a inmuebles por parte de los oficiales sin una orden escrita, y explicó la clasificación y tipos de multas (generales y especiales) puntualizando que las campañas de socialización y sensibilización que se han venido realizando están focalizadas en tres puntos: riñas, ruido y medio ambiente.

En cuanto a las multas, el funcionario comentó que están suspendidas por el término de 6 meses mientras inicia la entrada en vigencia del código, por lo que actualmente las multas generadas son de tipo pedagógico hasta el mes de junio. Solo después de esa fecha será posible recaudar los recursos de estas multas. En ese mismo, sentido el Secretario informó que las campañas de sensibilización serían financiadas por las multas, ya que la Ley estipula que el 60% de los recursos obtenidos por medio de multas deben ir a esas campañas, mientras que el 40% restante se usará para los gastos de la implementación del código. Finalmente Niño hace referencia a la apertura de una inspección permanente que tendrá lugar en Bocagrande y el inicio en el mes de abril de un diplomado para los inspectores de la ciudad en el que se les forme y capacite sobre sus nuevas funciones y sobre el nuevo código de policía y convivencia ciudadana.



Otros participantes



Los abogados Germán González y Carolina Osorio, resumieron los puntos más polémicos e importantes, las medidas correctivas y las multas del nuevo Código de Policía.



Seguidamente los inspectores de Policía de Cartagena tomaron la palabra y presentaron las necesidades que presentan las inspecciones para darle cumplimiento al nuevo Código de Policía. “Nos hace falta dotación, computadores y otras herramientas para aplicar la ley”, indicaron.



Por su parte, el comandante de La Policía Metropolitana de Cartagena, Brigadier General, Luis Humberto Poveda Zapata, precisó que el nuevo Código es preventivo y “viene a traer orden en la ciudad de Cartagena. No hemos encontrado nada nuevo en lo que se menciona en este código, hay unas multas que es lo que preocupa a la comunidad. Esta herramienta viene a corregir un comportamiento para mejorar nuestra cultura, no viene a cambiarla; nuestra función como policías está dada a garantizar el cumplimiento del mismo”



Hablan los concejales



Rafael Meza concejal citante intervino en plenaria advirtiendo que: “No estoy de acuerdo con lo expuesto en la respuesta enviada por la Policía, que dice que éste Código fue debidamente socializado en Cartagena, lo que queremos el día de hoy es que todos lo conozcan. Me preocupa el artículo 163 del nuevo Código que a mi parecer le ha dado mucho poder a la institución, pero sabemos que algunos agentes no están cumpliendo con lo que establece la ley. Estoy seguro que la conducta de los colombianos y de los habitantes del Caribe va a cambiar, pero debe quedar claro que debe ser de manera preventiva, no represiva”.



“Agradezco la presentación de los estudiantes de la universidad de Cartagena, esto era lo que buscábamos y lo encontramos en esta sesión y era la socialización y su vez conocer los alcances a todo lo relacionado a este nuevo código”, dijo Meza.



Por su parte, el concejal conservador, Edgar Mendoza, intervino manifestando: “Este es un tema muy importante que nos interesa a todos los cartageneros. Debemos tener claro dos aspectos, uno de ellos es que este código es difícil socializar porque tiene más de 200 artículos, y también hay articulados que consagran que el Concejo debe reglamentar. Se deben establecer las obligaciones de la administración y del Concejo en este nuevo Código de policía para empezarlas a articular”.



“Será qué el Distrito y la Secretaría del Interior están preparados para cobrar las multas que serán pagadas por incumplir lo contenido en el Código de Policía”, dijo.



Así mismo, Duvinia Torres, de la bancada de La U, dijo: “hemos logrado socializar y profundizar a medias el nuevo Código de Policía. ¿Será qué hay claridad con el rol de la administración, de la Policía, de los inspectores? Porque estoy segura que la ciudadanía desconoce todo esto de la responsabilidad y por eso es que vamos a tener enfrentamientos. Propongo en hacer una jornada masiva institucional con toda la ciudadanía para realizar la socialización de éste Código”.



De igual forma, la concejal Angélica Hodeg indicó que estaba segura que la muestra de 19 barrios es insignificante ante los más de 200 barrios que tienen la ciudad. “Hay que aumentar el pie de fuerza para poder llegar a socializar en más barrios de la ciudad de Cartagena. La invitación es que se haga un trabajo mancomunado con todas las dependencias del Distrito, no se trata de crear el terror por las multas´, sino de lograr un verdadero cambio”, añadió.



También el conservador David Caballero afirmó que éste Código de Policía obliga a un reto en la normatividad del Distrito a integrar lo local a lo que presenta hoy el Gobierno Nacional, pues hay temas pequeños en lo social que pueden manejarse. “Por ejemplo, hay que explicar en todos los establecimientos de la ciudad para que se permita la entrada a los baños, igualmente se deben registrar los animales peligrosos para saber quién los tiene y dónde se encuentran. De igual manera, mirar la posibilidad de reglamentar hasta dónde llega la labor de cada quien con respecto a lo establecido en el Código”



Así mismo, Ronald Fortich dijo que la Policía hoy tiene una gran responsabilidad con éste nuevo Código, de igual manera los inspectores. “Los colegas que han intervenido han dicho cosas interesantes con respecto a las problemáticas y quiero resaltar algo importante que nos da la ley en el artículo 13 del Código de Policía y es reglamentar los comportamientos que no se han regulado en el mismo”.



Erich Piña, de la bancada liberal, dijo “he escuchado atentamente a los colegas y analizo el tema de las inspecciones que no están débiles desde ahora, pues éste es un problema de hace años, siempre han trabajado con las uñas ya es hora de que pongamos la mano en el corazón y se le otorguen las herramientas para la implementación del Código”.



Rodrigo Reyes dijo: “el problema es de fondo, esto no es superficial, sobre todo a la restructuración que hay que hacer en la alcaldía; creo que aún nos falta mucho por hacer para la socialización. Esto es una ley y hay que cumplirla”.



El concejal Américo Mendoza dijo: “en Colombia lo que hay es ausencia de gobernabilidad, las multas no son nuevas, yo creo que más que hacer que esto sea un mecanismo positivo, veo que éste Código en materia de infracciones menores va a poner a la gente a pelear en los barrios. Por eso es necesario que se masifique su enseñanza en los colegios y las comunidades”.



El también concejal Javier Curi manifestó que aquí hay una gran necesidad de modificar nuestra cultura ciudadana, hay que mejorar y hacer los esfuerzos desde todas las dependencias del Distrito para el cumplimiento y funcionamiento a cabalidad de este Código”.



Por último, Jorge Useche, concejal conservador, dijo: “Me llama la atención la alerta de cómo la ciudadanía está empezando a reaccionar por los artículos del nuevo Código de Policía. Por eso necesitamos de manera urgente empezar a reglamentar lo que ya está en esa normativa”.