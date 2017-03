Restringir nuevos parqueaderos para desestimular el uso del carro en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, advierte que cuando se apruebe el Plan de Ordenamiento Territorial se acabará con la resolución que obliga a construir parqueaderos en nuevos edificios

Esta iniciativa hace parte de la política de desestimular el uso del vehículo particular de la alcaldía de Bogotá. Enrique Peñalosa dice que la única salida para la movilidad es el transporte masivo, pero que no resuelve los trancones y advierte que la gente no se baja del carro, si no se restringe su uso

"Por ejemplo en el centro de Londres desde hace 50 años los edificios de oficinas no pueden tener estacionamientos. La torres más alta de Europa tiene 10.000 oficinas y solo 40 parqueaderos para personas con discapacidad y es una manera de restricción; nosotros en el nuevo POT vamos acabar con la obligación que existe de tener parqueaderos" explicó

Bogotá tiene 2 millones de vehículos, 600.000 motocicletas y se hacen 2.600 viajes diarios en Transmilenio