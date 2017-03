12 vuelos cancelados por cierre del Aeropuerto La Nubia de Manizles

Durante toda la mañana estuvo cerrado el Aeropuerto La Nubia de Manizales, debido al mal clima que ha imperado en la capital caldense, desde las primeras horas del día. Hasta la 1:00 p.m. van 12 vuelos cancelados de las tres aerolíneas que operan por esta capital.

Reinerio Cuartas, administrador de La Nubia, aseguró que alrededor de 700 pasajeros están afectados, ya que Avianca tiene 8 vuelos cancelados en la ruta Bogotá – Manizales y Manizales – Bogotá, además de ha dos vuelos en el tramo Manizales Medellín de las aerolíneas Easy Fly y Ada.

Estos vuelos según Cuartas han sido reprogramados por el aeropuerto Matecaña de Pereira, para que puedan ser operados en horas de la tarde y la noche, pues el Aeropuerto de la capital risaraldense también estuvo cerrado durante la mañana y sumado a esto Armenia todavía está cerrado.

Esta situación ha causado malestar entre los viajeros en los aeropuertos afectados por el cierre de La Nubia. En Bogotá varios viajeros están furiosos porque Avianca no les da solución.

“Nos dicen que nos pueden llevar a Cali o Medellín y que nosotros tenemos que asumir los costos del traslado de esas ciudades a Manizales. No es justo porque Avianca debe correr con todos los costos. Otra opción que nos dan es viajar mañana después del mediodía, pero muchos necesitamos viajar lo antes posible”, aseguró una de las viajeras.

Otra de las quejosas asegura que en este momento desde Bogotá no pueden volar tampoco a Pereira porque no hay disponibilidad porque todo está copado. Avianca sigue vendiendo vuelos a Manizales y no deberían hacerlo porque no tienen como llevar la gente hasta allá”, aseguró.

Sumado a esto los aeropuertos del Eje Cafetero, Medellín y Bogotá tienen un alto flujo de pasajeros, teniendo en cuenta que este fin de semana es puente festivo.