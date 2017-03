"La Fiscalía me engañó": implicado en desfalco de los Juegos Nacionales

Luego de conocerse una condena de 36 años de prisión, emitida por un juzgado especializado de Ibagué, el abogado Orlando Arciniegas Lagos, considerado "cerebro" del descalabro de los recursos destinados para la construcción de escenarios deportivos para los Juegos Nacionales del 2015 habló desde la cárcel La 40 de Pereira, donde se encuentra recluido desde el pasado mes de junio.

Arciniegas Lagos afirmó que esa condena es completamente desproporcionada. Además, que a él le dieron el carácter de funcionario público y no de contratista. Señaló que esa exagerada condena tenía como fin un protagonismo por parte de juez que la emitió.

El abogado, capturado en el mes de junio en la frontera de Colombia y Ecuador, explicó que no se puede hablar de un desfalco de $70.000 o $100.000 millones como lo señalan algunos informes. Aclaró que el contrato firmado para los diseños no sumaba más de $9.000 millones y la plata que entregó la firma Typsa como soborno fue de $1.200 millones. Hecho que fue relatado a la Fiscalía.

Arciniegas afirmó que la Fiscalía no le cumplió en el sentido que colaboró con información valiosa, ofreció una reparación a cambio de obtener unos beneficios, los cuales no recibió. En cambio, otro de los implicados en este proceso, Amaury Blanquicet Pretelt, condenado a seis años de prisión, obtuvo preacuerdo y no ofreció reparación.

Una vez más, descartó la participación del ex alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, en todo el proceso por el descalabro de los Juegos Nacionales.

El abogado señaló que ha sufrido crisis emocionales y expresó que no ha descartado el suicidio como un "acto de libertad" para descansar y dejar a su familia que emprenda un nuevo camino.