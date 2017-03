Enredos en la reclamación de dineros de Más Familias en Acción

Incumplimiento en los pagos y una reducción en la entrega de los dineros están denunciando los beneficiarios del programa social en Cúcuta.

“Terrible lo de familias en acción, se supone que el gobierno da esos incentivos por que las mamitas cabeza de familia, más que todo, lo necesitamos para los útiles de los niños, uno hace buen uso de eso… pero no nos han cumplido, los están mandando incompletos y no en la fecha que es… en mi caso, me giraban $180 mil y ahora me llegan $100 mil”. Expresó una de las madres.

Por su parte, la enlace municipal del programa más familias en acción, Ximena Jurado, manifestó que las beneficiarias deben estar atentas a generar procesos de renovación de la documentación solicitada “recordemos que en los pagos estamos atrasados en dos períodos por lineamientos del gobierno nacional… para aquellas personas que no les llega el dinero completo, debe ser porque no han cumplido en la actualización de datos y papeles, ya sea en educación o salud o por un error en el cambio de documento de identidad cuando pasan a expedir la tarjeta o cédula”.

La funcionaria, señalo que por ahora no se realizara una ampliación de cobertura. Los cajeros en Cúcuta,

autorizados para el retiro del dinero, registran un colapso por las largas filas de personas desesperadas en busca de los aportes.