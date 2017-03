Alcalde de San Calixto recibe amenazas de presuntos miembros de las AUC

A través de mensajes de whatsapp presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, le han hecho llegar al alcalde de San Calixto una serie de amenazas en su contra exigiéndole la suma de $40 millones de pesos.

El Alcalde Yadil Sanguino dijo que ya fue instaurada la denuncia a través del Gaula de la Policía, para que se investigue la veracidad de la información y la procedencia de la misma. Fue enfático en señalar que al momento no cuenta con protección.

"Me han hecho unos escritos a través de Whatsapp pidiendo la suma de $40 millones de pesos y se hacen pasar por las Autodefensas, ellos requieren que les haga la entrega de la forma más rápida, al momento desconocemos la veracidad de la información".

"No cuento con esquema de seguridad, la Unidad de Protección aún no me ha asignado escoltas, entonces es algo que también me preocupa debido a las situaciones y riesgo que tenemos como mandatarios".

"Hay comentarios en los diferentes municipios de Norte de Santander, de la presunta presencia de integrantes de las AUC, tenemos como referencia lo sucedido en la zona rural de Tibú y ahora con estos mensajes se podría evidenciar que existiría la presencia en Ocaña, inclusive mandaron registro fotográficos de la vivienda de mis padres, demostrando que ellos están en este municipio". Señaló el mandatario municipal

San Calixto, venía registrando durante estos tres primeros meses una tensa calma, pero ahora la tranquilidad vuelve a ser perturbada al ser amenazado su alcalde.