Gobernador de Norte de Santander llego a la zona veredal de las farc

El clima no ha sido favorable, la falta de acceso a la zona veredal de Caño Indio por las precarias condiciones viales tampoco permite mayor movilidad ni quiera en el lugar donde se encuentran concentrados los más de 300 guerrilleros.

Sin embargo en medio de las adversidades, por una trocha casi pantano el gobernador de Norte de Santander William Villamizar llegó al lugar para conocer cómo se encuentra este proceso en el Catatumbo, luego del aval que le entregó la comisión tripartita para hacerlo.

El mandatario departamental llegó acompañado de varios miembros de su gabinete que estuvieron en el área caminando y conociendo las necesidades que tienen los miembros del frente 33 de las farc.

Allí se encontró con un rosario de quejas frente al malestar que existe en la zona por los retrasos en la organización, logística, alimentos, salud, y servicios como agua y energía.

Y es que esa voz salió del propio cabecilla del frente 33 de las farc Jimmy Guerrero y de “Rafael” quienes le hicieron saber del incumplimiento “ desde el momento que llegamos quedamos incomunicados no hay internet, hay una comunicación telefónica deficiente, no funciona, la más grave es el tema de la vía, va hacer difícil la entrada de alimentos como los materiales para la misma construcción del campamento, no lo hicieron. Está la situación de la luz, nos anunciaron una plantica y lo más normal es una red”.

Otro de los líderes dijo que “tenemos la situación con el camarada Henry, es un camarada que tiene un problema grave de cirrosis, lo entregamos en el proceso de los protocolos, como era urgente no esperamos a que le levantan la orden de captura. Lo atendieron en el hospital le formularon las medicinas y luego lo echaron a la calle. Tocó de emergencia colocarlo con una familia que colaboró, en la primera salida que hizo a la calle en vez de ayudarlo lo tienen es preso”.

Mientas tanto el gobernador de Norte de Santander William Villamizar dijo que la visita en la zona obedeció a una atención social para las comunidades vecinas a Caño Indio y además para poder llegar a mirar como se cumple el proceso de paz con las farc en la zona.

“Ellos hicieron una petición especial sobre temas de salud, que se necesita que se les atienda y se va a tratar de adelantar la gestión para que se les suministre los servicios en Tibú” dijo el gobernante.

Agregó que pese a las condiciones adversas “en la zona hay optimismo, están convencidos de que el proceso de paz va a salir adelante, tienen fe. Hay que ayudar para que se pueda consolidar esto, es útil la acción para que esta región olvidada y afectada por muchos años por la violencia, pueda avanzar hacia un mejor bienestar para todos sus habitantes”.

Finalmente el mandatario nortesantandereano se comprometió a servir de vocero a esas peticiones pero a su regreso se encontró en el camino con una protesta de los contratistas de transporte a la zona veredal que denuncian que Fondepaz no les cancela los servicios prestados por haber transportado los guerrilleros desde diferentes puntos del Catatumbo hasta ese punto.

Allí Villamizar Laguado escuchó, tomo nota y ofreció su mediación…

Las comunidades de Caño Indio agradecieron la visita institucional insistiendo en la necesidad que el gobierno nacional brinde verdadera atención para quienes hoy están “de vecinos” de las farc que siguen esperando los anuncios que se dieron alrededor del proceso de paz en la mejoría de su entorno social, de desarrollo y seguridad.