“Todos a Aprender” llegará a 40 escuelas más del departamento de Bolívar

La estrategia ha impactado positivamente en los procesos pedagógicos de más de 100 mil estudiantes, de 184 establecimientos educativos, entregando más de 25 mil textos y acompañando a 4 mil maestros del territorio.

La administración departamental de Bolívar, que lidera el primer mandatario de los bolivarenses Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Educación, inició con funcionarios del Programa “Todos a Aprender”, del Ministerio de Educación Nacional, un nuevo ciclo de conversaciones, con el firme propósito de implementar la estrategia en 40 establecimientos educativos oficiales e impactar positivamente en los procesos de lectoescritura y matemáticas de más de 30 mil niños y niñas de Bolívar.

La intención de los gobiernos Nacional y Departamental es entregar una cualificación de alta calidad a docentes y directivos docentes de las escuelas focalizadas, además de acompañar sus procesos misionales, “la idea es que la Secretaría de Educación nos apoye mucho en la consecución de tutores, formadores y contar con un equipo de alta calidad académica del mismo departamento de Bolívar”, indicó Liliana Puello López, Coordinadora Regional Programa “Todos a Aprender” Zona Caribe.

La funcionaria dijo, que los esfuerzos están enfocados en mejorar los procesos de lectoescritura de más 25 mil niños que aún no han sido impactados por el programa, “queremos acabar con el mito que los niños de las escuelas públicas no saben leer y escribir, en tercero y quinto, queremos tener niños que tengan la capacidad no solo de leer sino de comprender lo que leen”, aseveró Puello López.

Por su parte, el secretario (E) de Educación de Bolívar, Oscar Marín Villalba, agregó que lo que se pretende es mejorar el Índice Sintético de Calidad Educativa en cada rincón de Bolívar, “estamos buscando mejorar la cobertura al 100%, que nuestros niños se mantengan en el aula y que la educación se convierta en algo atractivo y llamativo para nuestros chicos”, aseveró Marín Villalba.

La primera autoridad educativa del departamento dijo, que la administración del gobernador Dumek Turbay Paz tiene las mejores intenciones para que los niños, niñas y jóvenes mejoren sus indicadores en las diferentes pruebas de estado, “vamos a dotar de herramientas a nuestros docentes para que se apoye pedagógicamente y de la mejor manera los procesos de aula”, expresó el secretario.

“Todos a Aprender” es el Programa de Transformación de la Calidad Educativa, cuyo propósito es mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria (de transición a quinto) en lenguaje y matemáticas del país, de establecimientos educativos que muestran desempeño.

El 2017 es el año de los buenos resultados en materia educativa, con la puesta en marcha de una serie de proyectos e iniciativas encaminadas y diseñadas en el marco de la planeación estratégica de la administración del “Bolívar Sí Avanza”, Gobierno de Resultados, que tiene como objetivo trascendental en el plan de desarrollo “Bolívar Sí Avanza, Libre de Pobreza a través de la Educación y la Equidad”.