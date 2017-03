Medellín ya no es un modelo de transporte público integrado en América Latina

La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte consideró que Medellín ya no es un modelo de transporte público integrado para seguir en Latinoamérica, debido a la alta contaminación ambiental, las congestiones en el sistema y el sensible aumento de vehículos particulares.

Antonio Rodríguez Fritz, secretario para Latinoamérica de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, señaló en Hoy por Hoy Medellín, que la ciudad no tiene un sistema atractivo para los ciudadanos, especialmente en las horas pico, cuando las experiencias negativas son constante.

“Por los datos y los estudios Medellín no es el mejor ejemplo; la ciudad de la eterna primavera se está convirtiendo en otoño y si no para esto se va a convertir en invierno. Es una cuestión incoherente porque si no se invierte en transporte todo el mundo paga en pérdidas”, estimó el señor Rodríguez Fritz, en diálogo con Caracol Radio.

Conceptuó que el enfoque multimodal del Sistema de Transporte del Valle de Aburrá no es suficiente porque las diferentes líneas dependen de un sistema central, el metro, que ya colapsó, porque tiene entre 11 o 12 personas por metro cuadrado en hora pico cuando máximo se debería tener 8 usuarios.

“Están realmente dispuestos a perder cinco personas por día, que pueden ser sus hijos, sus padres, su esposa; se perdieron el año pasado 80 millones de años por embotellamiento, tiene esta región la capacidad de perder 80 millones de horas”, cuestionó el dirigente de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, al examinar lo que significa la pérdida de calidad del transporte y del nivel de vida de los usuarios.-