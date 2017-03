Cafesalud en Medellín tiene a trabajadores sin paga y usuarios sin medicamentos

En la sede San Juan de la EPS Cafesalud, ubicada en el barrio Florida Nueva, los trabajadores y los usuarios de la organización denunciaron los atrasos de más cuatro meses en los pagos de salarios como también la falta de medicamentos para los tratamientos de salud.-

EL presidente de la Asociación Sindical de Trabajadores del sector salud, Julio Fredy Dumar Ruiz, advirtió que los pagos vienen siendo irregulares desde septiembre del año pasado, y en estas condiciones los problemas del servicio de salud parecen no tener mejoría alguna.

“Desde el mes de septiembre del año anterior. Tenemos una problemática de pago de salarios, pero desde mucho antes tenemos una problemática y es la falta de entrega de medicamentos a los pacientes, incluidos cualquier paciente de consulta general y aquellos que tienen patologías crónicas”, reveló el señor Dumar Ruiz.

Algunos usuarios también se pronunciaron y expresaron su asombro ante esta situación que están viviendo y la necesidad de que se resuelva lo más pronto posible.

“Lo que pasa es que a mí se me hace muy extraño, porque hace muchos años yo consulto acá y hace unos meses para acá nunca hay medicinas. No sé ahora qué pasa; ya llevo cuatro meses comprándola de bolsillo mío, no sé dónde va a parar esto”, lamentó un usuario.

Además de los pagos irregulares, la prestación de servicios no se está cumpliendo a cabalidad y ya ha habido incidentes que comprometen la vida de los trabajadores, aseveró Dumar Ruiz.