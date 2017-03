Campesinos denuncian constantes incursiones de las autoridades venezolanas

"Hay veces se nos pasan los aviones venezolanos, todo más por el territorio de Vigilancia y la Guardia venezolana ya se nos ha metido varias veces a esa vereda, inclusive, han venido y desocupado algunas casas” manifestó uno de los líderes campesinos del área rural de Cúcuta.

Este es tan solo, uno de los testimonios que se escuchan a diario de los campesinos que residen en más de tres corregimientos de Cúcuta que limitan con Venezuela. Los habitantes, piden reforzar la presencia militar frente a los hechos que no son nuevo y que aseguran se están volviendo repetitivos.

"No entendemos por qué el Gobierno colombiano no dice nada, falta mucho respeto, la verdad no entendemos por qué la Canciller no se pronuncia y por qué cuando hay estas situaciones de allá hacia acá no pasa nada” expresó otro de los líderes de la zona.

La angustia y la zozobra son permanentes, sin embargo, el desplazamiento y en algunos casos el enfrentarse con sus propios medios a las autoridades venezolanas son algunas de las acciones que emprende la comunidad como mecanismo de defensa.