Detrás de la protesta, hay personas que no quieren el bienestar del pueblo: alcalde de San Jacinto

Al término de un consejo de seguridad realizado en El Carmen de Bolívar, el alcalde de San Jacinto Abraham Kamell, manifestó sus condolecias a los familiares de la víctima, al tiempo que rechazó las protestas que originaron los enfrentamientos con el ESMAD y la apertura de fuego por parte de Infantes de Marina. Kamell dijo que admite las deficiencias en materia de seguridad pero que el origen de la protesta puede estar asociado a motivos políticos.

"He luchado por lo mejor para la comunidad sanjacintera, me ha tocado defender a casi la totalidad de la población que es víctima del conflicto armado, pero sé que detrás de todo esto que pasó también hay personas que lo quieren es el malestar para la comunidad y miren lo que ha conllevado, un muerto y seis heridos", dijo Kamell.

Si bien no mencionó nombres, el alcalde dijo que "es posible que haya un trasfondo político en todo esto y por eso invito a toda la comunidad en general que busquemos el bien para San Jacinto. No nos dejemos llevar por personas que quieren mostrar una mala cara de nuestro municipio, se están haciendo cosas y de seguro si nos unimos todos saldremos adelante".

El alcalde lamentó los hechos y ofreció toda la ayuda posible para con las familias de los heridos y del fallecido Gustavo Camargo, al tiempo que solicitó a la fuerza pública y a la gobernación de Bolívar que se pueda facilitar más fuerza pública en el municipio, pues sólo hay 15 agentes de Policía para una población cercana a las 20.000 personas.