Familiares de joven muerto en San Jacinto, durante protestas, claman justicia

Hay tristeza, desazón y rabia entre los familiares de Gustavo Camargo, el joven de 24 años que murió en extrañas circunstancias tras recibir un impacto de bala en San Jacinto, durante las protestas de mototaxistas que exigían mayor seguridad en el municipio.

Los familiares de Camargo hablaron con Caracol Radio, clamaron justicia ante la muerte del joven, desmintieron un supuesto ataque al camión de la Armada Nacional, y afirmaron que fueron los uniformados los que abrieron fuego.

“El salió de mi casa, para la protesta, y desde allí no supe más hasta que me avisaron. Salió como a las cuatro, pero me dijo que él regresaba. No me han dicho prácticamente nada de qué es lo que pasó. Queremos justicia, con eso no va a revivir, pero queremos que se haga justicia”; explicó Dailán, su esposa.

“Quiero que hagan justicia, mi hijo deja dos niñas, una de tres meses y otra de dos años, que están desamparadas. No tienen casa, él trabajaba para mantenerla. Todos somos pobres, no tengo nada que ofrecerle a ella ahora”, acotó la madre de Gustavo.

“En noticias dijeron que era pandillero, y eso no era así, eso es falso, porque él trabajaba y no era pandillero. La policía dijo que hubo la tragedia porque era pandillero, que los mototaxistas se enfrentaron con una pandilla y que no se vio de dónde salió el disparo. Los amigos aclararon que fueron los soldados los que dispararon”, sostuvo la hermana del joven.

“Lo del ataque fue mentira, nadie atacó a piedras el camión de la Armada. La policía empezó a tirar gases y empezaron a hacer tiros de buenas a primeras”, concluyó la hermana.

En San Jacinto la situación es delicada. Hay medidas especiales de seguridad, toque de queda, y las autoridades analizan los hechos en un consejo extraordinario de seguridad.