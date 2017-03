Uniformados sí dispararon sus armas en protesta en San Jacinto: Armada

En conversación con Caracol Radio, el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, vicealmirante Evelio Ramírez, afirmó que la Armada Nacional ya abrió investigación por los hechos sucedidos en San Jacinto, Bolívar, en los que en medio de una protesta de mototaxistas, hubo enfrentamientos con uniformados que dejaron un muerto y cuatro heridos.

“Confirmamos que fueron accionadas unas pocas armas. En el furgón iban diez hombres, infantes de marina y suboficiales. Los motivos no están claros y no me atrevería a generar desinformación. Estamos al frente de la investigación”, señaló el vicealmirante.

Ramírez entregó la versión de la Armada Nacional sobre los hechos. “Los uniformados venían de Corozal hacia Cartagena, y encontraron un bloqueo de mototaxistas. Tratando de resolver la situación, la policía arroja gases lacrimógenos, y la gente corriendo agrede con piedras el furgón de los infantes. En ese momento hubo un accionar de una de las armas de los hombres que iban en el furgón”, relató el vicealmirante.

Según Ramírez, los diez uniformados hacían parte de un grupo élite del Gaula de la Armada en el departamento de Bolívar, con preparación especial, “lo que hace más exhaustiva la investigación”, apunta el comandante. La Armada entregó condolencias a los familiares de la víctima, y se comprometió a llegar al fondo de los hechos.