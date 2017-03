Alcalde de Soacha pide que alza en pasaje de Transmilenio no aplique para el municipio

Luego del paro que adelantaron los transportadores durante este jueves en Soacha, el alcalde de ese municipio, Eleázar González, advirtió que es urgente acelerar la construcción de las fases 2 y 3 de Transmilenio.

El mandatario dijo además que mientras Soacha no cuente con servicio de buses alimentadores, Transmilenio no debe aplicar el incremento de $200 en el costo del pasaje anunciado por la Alcaldía de Bogotá a partir del primero de abril.

“La voz de Transmilenio ha dicho que alimentadores habrá cuando tengamos fases 2 y 3 para descongestionar el corredor. Pero le decimos a Transmilenio que con Soacha hay que tener consideración”, dijo.

“Ojalá como excepción a la norma, al transporte de Transmilenio para los soachunos no le incrementemos, que dejemos así y este incremento no llegue a Soacha porque no tenemos sistema alimentador. Estamos pagando la tarifa plena y lo que hoy reclamamos es que ojalá el incremento no aplique en Soacha”, agregó González.

Sobre la falta de buses alimentadores en Soacha, Transmilenio ha manifestado que por las condiciones de movilidad e infraestructura vial del municipio no es posible implementar por ahora el servicio. Sin embargo, frente a la posibilidad de eximir al municipio de las nuevas tarifas se espera un pronunciamiento de la Alcaldía de Bogotá.