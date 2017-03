Noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 16 de marzo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un muerto y un herido deja ataque de sicarios en la cancha del barrio Santa Elena en el municipio de Montenegro ayer en la noche, al parecer todo obedece a las disputas por el tráfico de drogas.

Los hechos se registraron sobre las 7 de la noche donde según la información de la policía, dos personas con capota y de negro dispararon contra dos hombres que al parecer iban a comprar alucinógenos en ese sector de Montenegro

Una de las víctimas del ataque falleció en el lugar de los hechos y fue identificado como Antonio López Rodríguez alias “gallo” que hacía pocos días había salido de la cárcel por tráfico de estupefacientes, la otra persona que resultó herida es Brayan Josué álzate Alvares que se recupera en un centro asistencial luego de recibir dos impactos de bala.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío hay preocupación por los accidentes de tránsito en la vía La Línea de jóvenes que se cuelgan de las tracto mulas, dos jóvenes han muerto este año.

El último caso se presentó en la madrugada de ayer jueves en el kilómetro 15 cuando un hincha del Deportes Quindío identificado como Andrés Felipe González Díaz de 19 años de edad murió luego de caer de un tracto camión en el que iba ilegalmente,

El comandante de la policía de tránsito, Mayor Alexander Laverde llamó la atención por esta peligrosa práctica en esta carretera, por eso dijo que con las barras de fútbol se realiza un trabajo para que sus integrantes conozcan los riesgos y peligros de transportarse de esta forma.

Desde la alcaldía de Calarcá pidieron a la policía de carreteras estar más pendientes de la vía la Línea, debido a los últimos casos en los que vehículos fantasmas han acabado con la vida de varias personas

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran los casos de hurtos y atracos en el departamento, Caracol Radio conoció el caso de una mujer a la que le robaron su moto a plena luz del día.

Según la denuncia de la dama, los hechos se presentaron en la vía hacía el corregimiento el Caimo cuando dos hombres armados la hicieron frenar, la amenazaron y se le llevaron la moto, el atraco ocurrió el pasado lunes sobre las 4 de la tarde.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con una marcha por las calles de Armenia, familiares y pacientes con cáncer reclamaron de las EPS tratamientos dignos y oportunos

Pese a la lluvia, madres, padres e inclusive los mismos pacientes con cáncer de esta región recorrieron las vías de Armenia desde el parque Los Fundadores hasta la plaza de Bolívar con carteles, pancartas y entonando arengas, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y las entidades de salud y así lograr tratamientos oncológicos a tiempo, de tal manera que se pueda evitar la agudización de del cáncer, que en el peor de los casos termina con la muerte de la persona...

Sin embargo, y a propósito de salud, varios ex policías e integrantes de las fuerzas militares también marcharon en son de protesta, debido a la falta de servicios de laboratorio, que no se están garantizando, pues no se han hecho las contrataciones pertinentes para tal fin, lo que el veedor de la salud y sargento retirado del ejército Julio Andrés Oyola calificó como insólito, pues esta situación se registra desde el mes de enero y a hoy no ha habido una solución.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia dio a conocer los nombres de algunos de los secretarios de despacho en la alcaldía municipal, en la gerencia de la Empresa de Fomento de Vivienda, Fomvivienda fue nombrada la ingeniera civil Sandra Yamile Zarta Morales, en la gerencia de EPA regresa Carlos Alberto Hurtado, en jurídica asumirá la abogada Sandra Mercedes Herrera González.

Mientras que en bienes y suministros fue nombrado por el alcalde el abogado Julián Ortega Sánchez que era el subdirector de esta dependencia y en la Subdirección de Contratación atenderá Lina Paola Hernández Jaramillo, se espera que esta semana se conozcan los nombres de las secretarias que hacen falta.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde el Quindío, el ministerio de trabajo lanzó el programa Estado Joven con el que buscan que 5000 estudiantes puedan recibir pago por realizar la pasantía en las empresas.

El viceministro de empleo, Francisco Javier Mejía señaló que con esta estrategia buscan impactar el primer empleo en regiones como esta que tiene altos índices de desocupación, el funcionario hizo este anuncio durante el encuentro con los representantes de las cajas de compensación familiar de Antioquía y el eje cafetero

El viceministro además anunció desde el Quindío que 300 mil millones de pesos destinará el gobierno nacional para el empleo en el postconflicto, dineros que saldrán del saldo del fondo de protección al cesante de las cajas de compensación familiar del país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El concejo de Armenia prepara debate la próxima semana sobre el tema de valorización, esto a raíz de los problemas que tienen las 12 obras para su financiamiento y terminación en el tiempo que se había presupuestado cuando se presentaron estos proyectos viales.

La policía de tránsito del Quindío activo las alertas por el incremento de las lluvias que pueden provocar problemas de movilidad por derrumbes en la vía La Línea

En Armenia no se descarta la implementación de foto multas, para mejorar la movilidad

De acuerdo con el alcalde de esta capital Carlos Mario Álvarez se avanza apenas en la estructuración de la iniciativa, para lo cual además se va a contar con la asesoría del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez quien estará hoy en Armenia compartiendo su experiencia con este mecanismo y los problemas que ha logrado combatir al respecto, para tener un panorama más claro a la hora de hacer la implementación en esta zona del país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Pereira, el gaula de la policía Quindío capturó a una mujer de 20 años de edad en el momento en el que pretendía cobrar 200 mil pesos a un comerciante de Armenia producto de una extorsión.

En el sector de la española en el municipio de Calarcá, la policía de tránsito y transporte capturó a un hombre que transportaba 16 cajas de municiones de calibre 9 milímetros, así mismo decomisaron un arma de fuego tipo escopeta calibra 15, el hombre iba a bordo de un bus que cubría la ruta Bogotá - Buenaventura.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades de salud en el Quindío estiman que antes de mitad de año el CRUE va a estar al servicio de la región

Fue lo que dijo el secretario departamental de salud César Rincón, quien indicó, que si bien el gobierno seccional cuenta en la actualidad con 800 millones de pesos para la puesta en marcha del Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias, se espera que el ministerio de salud complete lo que falta, considerando que se necesitan 1.500 millones de pesos

Ya quedó listo el plan de acción para atender a los adolescentes y la primera infancia en el Quindío durante este año

Hoy a partir de las 10 de la mañana en la asamblea del Quindío se llevará a cabo el Primer Encuentro Regional del Centro Occidente de Colombia denominado “Paisaje Cultural Cafetero, medio ambiente, caficultura y postconflicto”

A las 4 de la tarde en el auditorio principal de la cámara de comercio de Armenia y el Quindío se llevará a cabo la presentación del clúster de cafés especiales del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con la presencia de la Contralora Delegada para la Participación Ciudadana (e), Martha Victoria Osorio Bonilla, la contraloría general de la república y las veedurías realizarán hoy desde las 8 de la mañana visita a las obras del proyecto del túnel de la línea para verificar su estado.

Luego a las 2 de la tarde en La sede de la Contraloría General de la República en Armenia se llevará a cabo la mesa de seguimiento al túnel de la línea, el objetivo es conocer las acciones y trámites que viene adelantando el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para dar por terminado lo que resta del proyecto, tras la no prórroga del contrato a la Unión Temporal Segundo Centenario, en el mes de noviembre pasado.

En Deportes, en la Copa Águila de fútbol, el Deportes Quindío empató a dos goles con el Deportes Tolima en condición de visitante en la segunda fecha de ese campeonato.