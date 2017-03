Pacientes con cáncer en Armenia marcharon para pedir tratamientos a tiempo

Pese a la lluvia, madres, padres e inclusive los mismos pacientes con cáncer de esta región recorrieron las vías de Armenia desde el parque Los Fundadores hasta la plaza de Bolívar con carteles, pancartas y entonando arengas, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y las entidades de salud y así lograr tratamientos oncológicos a tiempo, de tal manera que se pueda evitar la agudización de del cáncer, que en el peor de los casos termina con la muerte de la persona.

“Exigimos al gobierno nacional no más trabas para los tratamientos oncológicos, necesitamos un tratamiento oportuno, es decir, que le apliquen a tiempo los medicamentos, que se les maneje el dolor a nuestros pacientes. El cáncer no es sinónimo de muerte si hay un tratamiento oportuno y eso es lo que no estamos teniendo, tenemos pacientes que llevaban más de 8 meses sin la entrega de medicamentos”, señaló al respecto Julieth Tejada, de la fundación Lazo Rosa.

Sin embargo, y a propósito de salud, varios ex policías e integrantes de las fuerzas militares también marcharon en son de protesta, debido a la falta de servicios de laboratorio en Sanidad de la Policía, que no se están garantizando, pues no se han hecho las contrataciones pertinentes para tal fin, lo que el veedor de la salud y sargento retirado del ejército Julio Andrés Oyola calificó como insólito, pues esta situación se registra desde el mes de enero y a hoy no ha habido una solución.

“Desde enero, el estado envió unos recursos para que se nos brindaran los servicios médicos, vamos para el mes de abril y apenas están en proceso de contratación, es ilógico que apenas estén con esto, en vez de ir para adelante, vamos para atrás con la salud”, expresó e veedor de la salud Oyola.

La marcha se desarrolló sin problemas y la lluvia no fue excusa, para que los pacientes con cáncer exigieran el derecho a la salud.