Taxistas de Cartagena exigen, en el Concejo, mejoras en condiciones laborales

De conformidad a una proposición presentada por la bancada de La U, se llevó a cabo hoy en el Concejo Distrital un debate de control político encaminado a revisar la prestación del servicio de taxis y la movilidad en la ciudad.

Para esto asistieron a la sesión el director del DATT, la jefe de la Oficina Jurídica, el gerente de Espacio Público, representantes de asociaciones de taxista y de empresas afiliadoras y administradores. Los concejales reprocharon que solo la alcaldesa de la localidad 3 atendiera la citación, pese a que fueron invitados los tres alcaldes locales.

Luego de la introducción realizada por uno de los proponentes, concejal Cesar Pión (La U), tomó el uso de la palabra el director del DATT, Edilberto Mendoza Goez, quien inició su intervención señalando algunas dificultades de la movilidad en la ciudad: antigüedad y deterioro de las vías, falta de cultura ciudadana, falta de señalización, transporte informal, mala prestación del servicio público, mala prestación del servicio individual, parqueo en la vía pública, vehículos de tracción animal y crecimiento del parque automotor.

Al respecto indicó que el Departamento que dirige y el gobierno local han iniciado algunas acciones y se han propuesto impulsar el sistema de transporte masivo Transcaribe, y además vienen trabajando en campañas de educación vial en cuanto al respeto de las normas y señales de tránsito, que han ayudado a mejorar los índices de accidentalidad.

Por otro parte, respondiendo a una de las preguntas del cuestionario indicó que en la ciudad vienen operando 8 cámaras de foto multas y 42 estaciones amarillas autorizadas; de estas últimas anunció que se prevé abrir 10 más.

En cuanto a la planta de personal con que cuenta la dependencia bajo su cargo señaló que son 160 los agentes de tránsito con los que cuenta el Distrito, 75 de los cuales tienen una labor especifica como escoltas o conductores, y 63 están en las calles prestando el servicio de reguladores, cifra que admite es insuficiente para atender todas las demandas que la ciudad tiene en materia de tránsito.

El funcionario concluyó asegurando que evidentemente el DATT no logra cubrir todos los puntos críticos que tiene la movilidad en la ciudad, por lo que han priorizado la intervención en las zonas que presentan los indicadores más complejos.

Posteriormente le siguió en el uso de la palabra Oscar Rodríguez, representante de una empresa de transporte de servicio especial, quien aseguró que la falta de profesionalización del servicio ha hecho que aumente la oferta del mismo por cuenta de personas que no conocen del tema, al tiempo que disminuyen las tarifas.

Por parte de los taxistas fueron varios los voceros que participaron en la sesión, para manifestar que si bien son muchas las quejas de los usuarios de taxis, no existe una consciencia frente a toda la situación que rodea este oficio. Aseguraron que son cerca de 259 mil pesos lo que diariamente debe producir un taxista para cumplir con la tarifa, peajes, combustible, cuota de afiliación a la asociación, lavado del taxi y el sustento de su familia, y que es esta la razón por la que muchos se niegan a realizar carreras de largos trayectos porque el estado de la movilidad en la ciudad les dificulta alcanzar el producido diario en turnos de 12 a 15 horas.

Otro de los aspectos abordados por este gremio fue la que denominan “inestabilidad laboral” a la que son sometidos por cuenta de las empresas afiliadoras o los administradores de taxis que no les proporcionan un contrato laboral con las prestaciones sociales. Sobre el mismo sentido aseguraron que hace un año radicaron una carta al alcalde mayor para que regulara las empresas de taxis y las instara a realizar contratos laborales, pero no ha habido respuesta por parte del gobierno distrital.

Según los taxistas, ellos no pueden ser catalogados como trabajadores independientes porque están bajo la administración de un empleador, y además deben ser cobijados por el Estado toda vez que prestan un servicio público. No obstante aseguran que no han recibido dicho respaldo del Distrito ni para formarlos, y tampoco para asistir a las mesas de negociación que han convocando.

Al darse paso a las intervenciones de los concejales, retomó el uso de la palabra el concejal citante Cesar Pión, quien explicó a partir de cifras del componente de movilidad de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cartagena Cómo Vamos, que es importante que se tomen medidas serias en este sector, empezando por la regulación de los parqueaderos que en su mayoría prestan el servicio con infraestructura precaria y altas tarifas.

El concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) por su lado, hizo un llamado a las empresas afiliadoras para que le garanticen a los taxistas sus contratos laborales. Advirtió que solicitará formalmente al Ministerio del Trabajo que inspeccione si estas empresas vienen vulnerando los derechos laborales de los conductores.

Para el concejal Javier Curi (Liberal) se hace apremiante que el Estado y el gobierno local regulen la profesionalización de este servicio, ante esto sugiere al gobierno local que atienda la gestión que viene adelantando el Sena para que se cree un Centro Logístico y de Transporte en la ciudad, desde donde se podría emprender dicha profesionalización.

El concejal de Cambio Radical, Carlos Barrios, opinó que se requieren varios elementos para mejorar la prestación del servicio y la movilidad en la ciudad: una planta de personal suficiente en el DATT, tarifas de taxis visibles a los usuarios, obligación del pago de impuestos por parte de los Administradores de taxis, implementación del taxímetro y distribución equitativa del producido diario, y mayor inversión en la malla vial.