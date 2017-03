Las reinas usan accesorios diseñados por talento del SENA Bolívar

Julio César Padilla Castro, Tecnólogo en Producción de Joyería del Centro Agroempresarial y Minero, SENA Regional Bolívar, diseñó y elaboró una de las piezas de joyería que lucen las 23 representantes del Reinado Nacional de la Belleza, que se desarrolla en la ‘ciudad heroica’ y del que se espera elegir la próxima Señorita Colombia 2017 - 2018.

“Que las reinas utilicen mis diseños es una gran oportunidad para mí como joyero, pues se exhiben en un evento que es gran vitrina para todo el mundo, donde se puede apreciar la calidad de los productos locales y son lucidos por las representantes de la belleza colombiana”, aseguró Padilla.

Este momposino de 33 años, desde muy temprana edad estuvo relacionado con el diseño y armado de joyas, pues tras la muerte de su padre, un destacado orfebre de la región, continuó su legado con la Joyería ‘El Kilate’, la cual fue la encargada de producir los aretes bañados en oro, en el tradicional arte de filigrana con armado en zigzag.

“Lastimosamente mi padre falleció antes de poder transferirme sus conocimientos, pero su pasión y entrega por la joyería, me motivaron a capacitarme con el SENA, sede Mompox, donde no solo aprendí diferentes técnicas sino que también me ha dado la oportunidad de fortalecer a nivel comercial mi negocio, gracias a las ferias y diferentes exposiciones donde soy invitado por la entidad”, concluyó Julio.

La calidad de los productos de este talento SENA, ya ha logrado trascender las fronteras del país, pues uno de sus principales clientes es una marca italiana que solicita 900 piezas para cada colección.

“Hemos identificado la verdadera vocación de la comunidad momposina, por eso, en esta subsede se trabajan temas relacionados con artesanías, tejeduría, joyería, gastronomía, sistemas y administración, a través del Centro Agroempresarial y Minero, siempre llevamos formación pertinente y alineada a las necesidades de la población”, indicó Jaime Torrado, director regional.

La Entidad que ahora es orgullo de los colombianos, forma en esta región del país (Mompox Bolívar) 318 aprendices al año en programas técnicos y tecnólogos y 692 en formación complementaria.

En la Regional Bolívar, se formaron 17.257 aprendices de Educación Superior (Tecnólogos y Especialización Tecnológicas) en el 2016 y 38.290 en Técnico Laboral y otros.

Se atendieron 372.060 aprendices en Formación Complementaria, de los cuales 195.656 se atendieron en modalidad virtual y específicamente 41.246 de Bilingüismo. Se entregaron 6,314 certificaciones de competencia.