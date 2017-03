Investigan presuntos abusos a niñas de 7 y 8 años en un paseo a Villa de Leyva

Las niñas del colegio Cambridge de la Calera de Bogotá llegaron este fin de semana a Villa de Leyva, Boyacá, para desarrollar una salida pedagógica. Las menores denunciaron ante sus padres de familia, que mientras dormían en las habitaciones del hotel Abahunza, hombres adultos las habrían manoseado.

Las denuncias no se hicieron esperar: por el presunto acto sexual abusivo con menores de edad, la policía de infancia y adolescencia de Villa de Leyva, junto con la comisaría de familia, acudieron para recolectar los primeros elementos materiales de prueba.

“Le pedimos a la gente que cualquier información que tengan la aporten al proceso penal a las autoridades competentes para que no se vaya a ver contaminada la investigación. Todas las personas que acompañaban a las niñas entran en la investigación, tenemos información de sumario que reposa en el expediente para dar las responsabilidades, no podemos revelarlo para que no se dañe la investigación”, señaló el comandante del Departamento de Policía de Boyacá, coronel Juan Darío Rodríguez.

Las autoridades de Boyacá trabajan en conjunto para avanzar en la investigación, y entrarán a determinar qué delito hubo para esclarecer los hechos que repudian los padres de familia, y otorgar las respectivas responsabilidades.