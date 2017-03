Boyacenses divididos por la visita del Papa Francisco a Colombia

A pesar de que Boyacá es uno de los departamentos más devotos que posee Colombia, varios de los boyacenses han mostrado su inconformidad con la visita del máximo exponente de la religión católica al país.

"A mi la verdad me da igual, es una simple persona aunque muchos lo consideren santo... si viene o no, no va a cambiar en nada la situación del país", aseguró un ciudadano duitamense.

Por otra parte varios ciudadanos aseguraron que están emocionados por la visita del Papa Francisco pero al mismo tiempo algo decepcionados de que no llegue hasta Boyacá: "Debería de venir por lo menos a Chiquinquirá, acá está la patrona del país y es algo decepcionante que no lo veamos ya que los boyacenses son muy devotos".

Lo cierto es que la visita de Francisco i a Colombia va a ser un tema que va a dar mucho de que hablar, y así como habrán personas que vean con buenos ojos su visita, siempre existirá un sector disidente que no esté de acuerdo en invertir dineros de la nación en este tipo de eventos cuando según ellos "hay más problemáticas en Colombia en los que se debería invertir esa plata".