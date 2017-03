El acuerdo de La Habana no puede cambiar mi autoridad sobre Antioquia: Luis Pérez

El gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez conceptuó que el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, está modificando la constitución y la ley al señalar que las autoridades departamentales no pueden ingresar a las veredas de concentración de las Farc.

“Los civiles sí entran allá, el doctor Sergio Jaramillo no le está diciendo la verdad al país. El doctor Sergio Jaramillo no es la constitución ni son las leyes del país, entonces, en eso no vamos a dudar ni un minuto y por eso los gobiernos regionales tenemos la autoridad para todo el territorio”, manifestó el gobernador Pérez Gutiérrez.

Según el mandatario seccional el acuerdo de paz no puede ignorar ni la constitución ni la ley, por lo que un mandatario seleccionado no se le puede prohibir a una autoridad entrar a un territorio.

El mandatario seccional exigió que se entregue detalles del plan de desmovilización, al señalar que faltan menos de 80 días para el día D+180 y aún no hay claridad de para dónde se van a ir los desmovilizados ni cómo van a subsistir.

“Como gobernador de Antioquia no cedo un milímetro de territorio, tengo una autoridad en todo el territorio de Antioquia. Le hemos pedido a esta comisión tripartita que además nos explique cuál es el plan de reinserción después de los 180 días, porque hasta ahora no sabemos qué va a pasar con los guerrilleros en el día D+181 y los más grave es que no falta sino 77 días”

Reiteró que es indispensable que se entregue el listado de todas las personas que están en el proceso, para poder hacer un seguimiento al terminar los 180 días.

“Necesitamos un proceso de identificación de los guerrilleros y milicianos, que eso se haga pronto”, concluyó

Nuevas denuncias

Las autoridades están investigando la procedencia de un grupo de armas que fue hallada en una vereda del municipio de Dabeiba, occidente de Antioquia, que al parecer pertenecería a un miembro de las Farc, que los dejó en su vivienda antes de concentrarse en la vereda Llanogrande.

“En Dabeiba en un vivienda se encontró un cargamento y la señora manifestó que su marido se fue para la zona de normalización y dejó las armas en la casa. Ese es un mensaje muy delicado porque constituye una violación al acuerdo de paz y es necesario que el comité de verificación de la ONU cada que ingrese alguien al campamento le hagan el análisis si traer el armamento que debería traer”, señaló el gobernador.

Además reveló que los concejales de Dabeiba fueron citados y se reunieron con las Farc, a finales del mes de febrero.

“Que se investigue porque a los concejales de Dabeiba se citaron a la zona veredal a rendir informes y hablar de pedagogía social. El día 28 de febrero, si no m traiciona la memoria, los concejales se fueron para la zona veredal”, concluyó.