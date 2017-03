En abril se definirá el pico y placa para vehículos particulares en Manizales

En abril la alcaldía de Manizales recibirá el informe del consultor que permitirá decidir sobre el pico y placa para vehículos particulares en Manizales.

El alcalde Octavio Cardona León, indicó que hasta que no tenga este documento no podrá definir si se aplica o no esta medida en la ciudad porque está cumpliendo una acción popular de un juzgado que así lo indica.

“Yo como mandatario soy el que toma la decisión pero basado en el estudio” aclaró Cardona León, quien aclaró que el compromiso del consultor es entregar este material el próximo mes.

Explicó que el estudio hace parte de un convenio que tiene varias fases: viabilidad financiera de la línea de cable Cámbulos – Universidades, la matriz origen destino, un tema de espacio público y el pico y placa en Manizales, siendo este último el primer entregable.