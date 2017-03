Bernardo Kliksberg, el padre de la Gerencia Social llega a Cartagena

Del 21 al 23 de marzo gracias a la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena llega a la ciudad el que es considerado una de las autoridades mundiales en Ética para el Desarrollo y la Gerencia Social y el mayor experto latinoamericano en el tema de “Pobreza”, Bernardo Kliksberg, un argentino defensor incansable de la ética y la reducción de las desigualdades económicas y sociales.

Kliksberg, coautor del reconocido y prestigioso libro “Primero la Gente” con el premio Nobel de Economía 1998 Amartya Senn, viene a Cartagena a desarrollar con la Sociedad de Mejoras Públicas una intensa agenda que tiene como fin promover el sentido de ciudad y de ciudadanía. Igualmente a motivar a la creación de un voluntariado por Cartagena y a exponer como pueden los empresarios locales jugar un rol importante en el fortalecimiento cultural de la ciudad. Por otra parte, hablará sobre la idea de capital social y los desafíos éticos y culturales del mundo actual.

AGENDA

A la agenda de Kliksberg, sin ningún costo, podrán asistir estudiantes, empresarios, líderes, políticos y los interesados:

¿QUIÉN ES BERNARDO KLIKSBERG?

Ha asesorado a más de 30 países en alta gestión. Ha asesorado a diversos presidentes y a numerosas organizaciones públicas de la sociedad civil y empresarial.

Asesor de la ONU, BID, UNESCO, UNICEF, OIT, OEA y OPS y otros organismos internacionales.

Escritor de 40 libros y centenares de artículos técnicos activamente utilizados internacionalmente. Ha sido traducido al inglés, portugués, chino, ruso, árabe, hebreo, francés y otros idiomas.

Galardonado por su trayectoria y contribuciones por diversos países. Se lo ha designado Profesor Honorario, Profesor Emérito, Doctor Honoris Causa de diversas Universidades del Continente y huésped ilustre de diversas ciudades.

Ha sido invitado a disertar sobre sus trabajos y obras en Harvard, New York University, Georgetown University, South California University, el Instituto de Ciencias Políticas de Paris, la Universidad de Oslo, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Encuentro Sociedad-Empresa de España, el Congreso Mundial de Desarrollo Organizacional, el Parlamento Latinoamericano, el Congreso Argentino, el Congreso de Brasil, el Club de Roma y muchos otros centros y organizaciones de primera línea del mundo.

Escribe permanentemente para algunos de los principales periódicos del Continente, entre ellos La Nación, y Clarín de la Argentina, la República del Uruguay, O Globo, y Valor económico de Brasil, El Universal de Venezuela, Reforma de México, y muchos otros.

Entre sus obras recientes: “Más ética, más desarrollo” (2004); “Ética y Economía”. (El Ateneo); “Hacia una Economía con Rostro Humano” (10 Ediciones, Fondo de Cultura Económica); “El Capital Social. Dimensión Olvidada del Desarrollo” (Universidad Metropolitana, Venezuela, 2002); “Toward an Intelligent State” (ONU, IIAS, New York, 2001); “Mitos y Falacias Sobre o Desenvolvimento Social” (UNESCO, Brasil, 2002); y “Social Management: Some Strategic Issues” (ONU, New York, 1999).