Concejales de Cartagena celebran intervención de Electricaribe

Concejales de Cartagena celebraron la decisión de la superintendencia de servicios públicos de iniciar el proceso de liquidación de Electricaribe. Para ellos, era una medida necesaria, y ahora piden la llegada de un operador que garantice un buen servicio.

“Comparto la liquidación, es algo que deseábamos hace rato los costeños. Electricaribe no ha prestado buen servicio. En crisis, se les premió con más recursos, lo cual era absurdo. No sirvió para mejorar el servicio. Si técnica y financieramente no era viable esa empresa, o no tenía esos recursos para operar de manera apropiada, está bien que se haya tomado esa decisión”, señaló a Caracol Radio el concejal de ASI, Américo Mendoza.

“Ha sido una medida que es favorable para los intereses de los caribeños porque el servicio como tal se distorsionó. Ese modelo de servicio de energía eléctrica en cabeza de Electricaribe no cumplió con las expectativas, y el modelo tiene que replantearse con las inversiones del caso. Debe replantearse hacia la energía como un bien primario, como un servicio público fundamental para el desarrollo de la región”, sostuvo a su vez el edil Javier Curi, del Partido Liberal.

“Para mí es una gran noticia, no creo que haya un costeño que haya sufrido las consecuencias de Electricaribe que esté en contra. Electricaribe ha sido la peor empresa de servicios públicos que ha operado en Cartagena, y que buena esta noticia porque necesitamos un nuevo operador, eficiente y responsable, porque Electricaribe no supo corregir nunca sus deficiencias. Electricaribe nunca se pudo parar y ser responsable ante la ciudadanía, así que qué buena noticia hemos recibido”, opinó el cabildante Ronald Fortich, de Cartagena Confirma.