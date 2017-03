Emergencia por caída de plafón de una casa en Cartagena

El plafón de una vivienda en el barrio La Esperanza de Cartagena se derrumbó, cayendo sobre la sala de la casa y dejando heridas a tres personas, entre ellas un menor de 4 años.

Según información de algunos testigos, las vigas de la casa cedieron ante el peso del plafón, que había sido construido hace poco más de dos meses, causando la emergencia.

“Sentimos el golpe en la noche. Todos estábamos aquí en la sala, y mi nieto estaba en la terraza. Yo me salvé de milagro, una lámina me salvó de recibir un golpe más fuerte. Gracias a los pilares de la reja no hubo un desastre mayor, porque si los pilares no soportan el peso del plafón, eso lo aplasta. Mi nieto tiene comprometidos cuatro de sus cinco dedos de su mano izquierda, hoy lo van a operar”, relató Eduardo Blanquicett, dueño de la vivienda.

La emergencia dejó heridos a una mujer de 24 años, una adulta mayor de 69 años, y un niño de 4.