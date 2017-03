Electricaribe está ambientando su salida: Gobernador de Bolívar

A pocas horas de conocerse la respuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos frente al tema de la presencia de Electricaribe en la costa colombiana, la empresa prestadora de servicios arremete contra la contratación y asegura que son muchos los municipios que están en mora frente a la prestación de este servicio, por lo cual lanzan la amenaza de suspensión del mismo y apagones si no se llega al pago total de la deuda, que en palabras de Ayleen Álvarez, gerente de Electricaribe en Bolívar, es una de las más altas de la región.

El gobernador de Bolívar rechazó rotundamente esas declaraciones, y brindó su total respaldo a toda la comunidad que posiblemente se viera afectada por la falta de energía, además de reafirmar su voluntad y trabajo para la salida de entidad como prestadora del servicio de nuestra región.

“Es muy curioso que a horas de conocerse el veredicto de la superintendencia de servicios, Electricaribe este señalando nuevamente que los culpables del mal servicio y mediocre prestación sean los hogares, establecimientos públicos, los alcaldes y comunidades donde según ellos el tema del no pago de energía les afecta demasiado”, acotó Turbay.

“Esto no es nada extraño que esto suceda, simplemente están ambientando su posible salida. Aunque el resultado no sea positivo para nosotros, vamos a seguir luchando para que Electricaribe nunca más esté en el Caribe colombiano. No queremos que esta empresa preste este servicio, ni mucho menos que el desarrollo de nuestra región se vea interrumpido por la pésima prestación del servicio de energía”, puntualizó el gobernador.