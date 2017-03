Peñalosa dice que se mantiene proyecto de trolebuses y Transmilenio en vías férreas

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se refirió a la carta, conocida por Caracol Radio, que en días pasados recibió del Instituto Nacional de Vías, en el que se le recuerda al Distrito que “los bienes inmuebles que conforman el corredor férreo, sus zonas anexas, contiguas o de seguridad” son del Instituto Nacional de Vías y allí no se pueden hacer obras.

Al respecto, Peñalosa dijo que “Invías simplemente manda una carta tipo donde hay corredores para que los protejan, para que no pase lo que ha pasado antes, por ejemplo, con el corredor sur del ferrocarril en Bogotá que ha sido totalmente invadido”.

El mandatario distrital agregó que en ese sentido, está “trabajando con el Gobierno Nacional y con el Congreso para hacer eso en equipo y nos va a permitir hacer un corredor de transporte masivo que desde Soacha atraviesa toda la ciudad, son como 80 kilómetros hasta Chía por la línea del ferrocarril del sur y del norte”.

De acuerdo con el alcalde de Bogotá, el objetivo es que por estos corredores férreos circulen buses eléctricos y “en algunos tramos Transmilenio y el ferrocarril, como en la NQS, de la Calle 50 a la 92 aproximadamente”.