Noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 14 de marzo

En Armenia la policía desmanteló el expendio más grande de heroína en el departamento del Quindío

En el barrio buenos aires de Armenia en la glorieta la ibérica en la avenida centenario fue capturado por la policías un hombre conocido con el alias de “pájaro” considerado por el comandante de la policía Quindío, coronel Ricardo Suarez como el mayor distribuidor de heroína en Armenia…

Según la información de la policía alias “pájaro” vendía las dosis de heroína entre 3000 y 5000 pesos, estupefaciente que provoca gran adicción entre los consumidores y genera graves daños en las personas y sus familias, la policía decomiso cerca de 8 millones de pesos producto de la venta del alucinógeno.

De otro lado en la carretera que une al Valle con el Quindío, la policía de tránsito incautó 40 kilos de marihuana que venían camuflados en postes, con esto ya son 700 kilos de este estupefaciente que este año han confiscado las autoridades en esta parte del país.

Siete personas heridas dejo como saldo un accidente de tránsito en Armenia donde se vieron involucrados un bus de servicio público y un camión de encomiendas.

El aparatoso choque se registró ayer lunes sobre las dos de la tarde en la carrera 19 con calle 10 de cerca al centro de Armenia, por fortuna los heridos no revistieron mayor gravedad.

El Quindío según el Dane es el departamento con más desempleo del país, centrales obreras cuestionaron la falta de políticas de choque para hacerle frente a esta problemática.

Con una tasa de 13.9% de desocupación laboral, el Quindío ocupa el primer lugar en desempleo, así lo reveló el Dane en su informe sobre el mercado laboral por departamentos del año 2016, lo grave es que aumentó un punto porcentual con respecto al 2015 donde el desempleo fue de 12.9

Hugo León Echeverry presidente de la CGT en el Quindío manifestó que es hora de formular planes de choque y hacer lobby a nivel nacional para que fijen la atención en este departamento cuya realidad social se ve afectada por la falta de empleo.

En el Quindío, los gremios denuncian que las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional el Edén por 65 mil millones de pesos no alcanzarán para atender la demanda de pasajeros.

Así lo dio a conocer el director ejecutivo de la cámara de comercio de armenia Rodrigo estrada luego de reunión con las autoridades y gremios locales, según el líder gremial el aeropuerto internacional el Edén ha tenido un crecimiento en movilización del 200% y los estudios de ampliación no corresponden a esas cifras.

Dijo que solicitaron una reunión con la aeronáutica civil para buscar modificar los diseños cuya inversión está estimada en 65 mil millones de pesos

Parlamentarios Quindianos rechazan los diseños presentados para las adecuaciones del aeropuerto el Edén de Armenia

Pues según lo dijo el representante a la cámara por el Quindío Antonio Restrepo, se espera para los próximos días una reunión con las directivas de la Aeronáutica civil, para tratar de cambiar los diseños que en la actualidad presentó una firma española, pues así como están las cosas, en un periodo de 5 años habría que presentar otros diseños, pues basados en las proyecciones de crecimiento, se estima que el aeropuerto El Edén de Armenia va a quedar pequeño

El concejal Julián Andrés Acosta considera que el fallo del juez que ordena ampliar las rutas de buses para Armenia, pudo evitarse

Y es que de acuerdo con el cabildante del movimiento Mira, el problema de la falta de rutas para varios sectores de esta capital fue expuesto en el concejo de la ciudad en el año 2012, cuando se evidenció la situación con los actores involucrados en el particular, quienes no actuaron debidamente y ahora tendrán un plazo no mayor a seis meses para acatar el fallo

Al respecto el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez afirmó que se está trabajando en la estructuración del sistema estratégico de transporte público que deberá estar terminado antes de mitad de año, el cual va a garantizar tener más rutas que van a facilitar la movilidad para diferentes sectores, que en la actualidad no existen.

No paran las quejas de los usuarios de las EPS, en este caso una mujer clama a la EPS Coomeva para que trasladen a su nieta de 14 años de edad que es atendida en la clínica la Sagrada Familia a una clínica de cuarto nivel ya que padece una afección pulmonar.

La policía en el Quindío recibió dotación en vehículos que van a contribuir con las tareas operativas tendientes a desarticular el crimen organizado

Se trata de 35 motocicletas y 4 vehículos que fueron entregados por la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia a la policía, de acuerdo con el comandante de la institución en el Quindío coronel Ricardo Suárez van a nutrir el plan de seguridad por cuadrantes y van a facilitar la reacción ante cualquier situación que se pueda presentar y alterar el orden público.

En Calarcá, las autoridades no descartan implementar la restricción al parrillero en moto, para hacerle frente a la inseguridad

El secretario de gobierno de la Villa del Cacique Dayro Alberto Quintero dijo que los últimos hechos violentos que se han presentado en esa localidad generan preocupación, por eso con anterioridad se había decretado el toque de queda para menores de edad después de las 10 de la noche y se estudia la posibilidad de restringir la movilidad para los parrilleros en motos.

La Edeq depende de los operativos de las autoridades para frenar las conexiones ilegales que existen en la región

Teniendo en cuenta el aumento de las invasiones ilegales, en las que muchas cuentan con el servicio de energía, la gerente de la Edeq Carolina Quintero indicó que desde la entidad se hacen controles para evitar este ilícito denominado como defraudación de fluidos, sin embargo en el caso de las invasiones se requiere la intervención de las autoridades judiciales, pues este tema se está saliendo de control.

Operarios de aseo de Empresas Públicas de Armenia recolectaron 12 metros cúbicos de residuos especiales en jornada que se llevó a cabo en el barrio La Isabela al sur de la ciudad, nuevamente muebles, colchones y otros enseres fueron recolectados por la EPA.

2400 gallinas ponedoras entregará la secretaria de agricultura del departamento a 240 familias de las zonas rurales de los municipios del Quindío dentro del programa de agricultura familiar campesina.

En mes y medio estaría iniciando el proceso de reparcheo en las calles de Armenia así lo aseguro el secretario de infraestructura municipal Carlos Alberto Hurtado.

300 millones de pesos están invirtiendo la federación nacional de cafeteros y el comité de cafeteros en el mejoramiento del centro de capacitación el agrado y el centro de catación de café en el departamento.

El director ejecutivo del comité de cafeteros Benjamín Pardo anunció además que el Quindío será sede de primer Campeonato Colombiano de Cafés Filtrados, con el que se busca promover la preparación de la bebida a través de métodos manuales, el evento se realizará en el parque del café entre el 4 y el 6 de abril de este año.

El alcalde de Armenia invitó a los representantes del sector de la construcción para que postulen tres hojas de vida de donde el mandatario seleccionará al nuevo gerente de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia, Fomvivienda

Hoy en Armenia se pone en funcionamiento la primera unidad de esterilización canina y felina que busca controlar el aumento de animales callejeros

20 jóvenes del municipio de Montenegro ya iniciaron sus estudios de Educación Superior en Administración de Empresas, gracias al convenio entre la Alcaldía Municipal y la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN.

Hoy a partir de las 8 de la mañana en el concejo de Armenia se llevará a cabo el debate sobre el funcionamiento de los casinos, establecimientos afines, y las llamadas “maquinitas” en la capital del Quindío.