“Escombros en la quebrada El Limón no son de las obra del aeropuerto de Santa Marta”: Aeropuertos de Oriente

Mariela Vergara, gerente de la concesión Aeropuertos de Oriente, le dijo a Caracol Radio en Santa Marta que la compañía que representa no tiene nada que ver con las denuncias hechas por la comunidad del barrio los Lirios, que asegura se encuentra afectada en materia de salud por escombros que son arrojados a la quebrada El Limón de forma irresponsable por los contratistas a cargo de la remodelación del aeropuerto Simón Bolívar.

Según esa comunidad, muchos niños y adultos presentan afectaciones respiratorias, estomacales y en la piel por elementos como cal, brea, yeso, partículas de fibra de vidrios y otros elementos tóxicos, que están invadiendo ese sector residencial altamente vulnerable y que supuestamente son arrojados por los contratistas.

Ante esas denuncias, Aeropuertos de Oriente emitió un comunicado oficial que indica lo siguiente:

“La Concesión ha sido transparente en la consecución de los permisos ambientales expedidos por la autoridad ambiental, en este caso el DADMA, como consta en la resolución actualmente vigente No. 0143 de 9 marzo de 2017, por medio de la cual se renueva el permiso de transporte y disposición final del material de excavación y/o construcción derivados de las obras de ampliación del aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el cual estaba contenido anteriormente en la Resolución No. 994 de 2016; en conjunto con la Resolución No. 0318 de 2017 expedida por la Unidad de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Santa Marta, por medio de la cual se otorga permiso especial de cargue y descargue de materiales. Así las cosas, además de contar con los permisos ambientales vigentes, el concesionario Aeropuertos de Oriente S.A.S. ha dado pleno cumplimiento a las obligaciones de ellos derivadas. En consonancia con lo anterior, la compañía ha cumplido a cabalidad con los lineamientos ambientales establecidos respecto al transporte y disposición final de escombros y residuos, ubicándolos en los lugares aprobados por el DADMA”.

En su debido momento, Caracol Radio Santa Marta insistió a los teléfonos de la gerente de la concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S, Mariela Vergara, para darle la oportunidad de responder a la denuncia, pero no respondió y solo hasta hoy atendió y reconoció que “no había contestado las insistentes llamadas porque se encontraba en junta”.

Por su parte, la autoridad ambiental distrital Dadma abrió una investigación para determinar responsabilidades en esa contaminación ambiental y asunto de salud pública en Los Lirios y cerró una construcción en un lote que posee permiso de la Curaduría Urbana N° 2, que dirige Mónica Villalobos. El cerramiento está construido sobre el lecho de la quebrada El Limón.